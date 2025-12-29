#Казахстан в сравнении
Общество

1040 казахстанцев не получили зарплату за октябрь: в прокуратуре Мангистау назвали сумму

Фото: Zakon.kz
Прокуратура Мунайлинского района добилась выплаты заработной платы работникам больницы. Подробностями сегодня, 29 декабря 2025 года, поделились в прокуратуре Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что в ходе проверки прокуратура Мунайлинского района выявила нарушение конституционных прав 1040 работников районной больницы – заработная плата за октябрь текущего года не была выплачена в установленный срок.

"По результатам внесенного акта надзора районная больница произвела выплату заработной платы на сумму более 273 млн тенге, что позволило полностью восстановить конституционные права работников".Прокуратура Мангистауской области

8 декабря 2025 года стало известно, что тысячи казахстанцев не получили зарплату вовремя. В Минтруда уточнили, что сумма задолженности составила более 2,6 млрд тенге. Подробнее об этом – по ссылке.

Динара Халдарова
Динара Халдарова
