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Общество

Какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 8 по 10 марта

Дождь, дожди, ливень, ливни, пасмурность, пасмурная погода, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2025 15:44 Фото: pexels
Специалисты РГП "Казгидромет" поделились прогнозом погоды в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток – с 8 по 10 марта 2025 года, сообщает Zakon.kz.

В Астане

8 марта: переменная облачность, ночью небольшой снег, днем осадки (дождь, снег). Низовая метель, гололед. Ветер южный, юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 12-14, днем 0-2 мороза.

9 марта: переменная облачность, временами снег, низовая метель. Ветер северо-западный 9-14, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 8-10, днем 6-8 мороза.

10 марта: переменная облачность, временами снег, низовая метель. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 15-17, днем 5-7 мороза.

В Алматы

8 марта: переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег). Временами туман, на дорогах гололедица. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0-2 мороза, днем 5-7 тепла.

9 марта: переменная облачность, утром и днем осадки (дождь, снег). Временами туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью около 0 градусов, днем 5-7 тепла.

10 марта: переменная облачность, ночью и утром временами осадки (дождь, снег), туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 мороза, днем 3-5 тепла.

В Шымкенте

8 марта: переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег), днем небольшой дождь. Ветер юго-западный 8-13, порывы 15-20, днем временами 23 м/с. Температура воздуха ночью 0-2, днем 10-12 тепла.

9 марта: переменная облачность, без осадков. Ночью туман. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 2-4, днем 10-12 тепла.

10 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0-2, днем 12-14 тепла.

Фото Данияр Кунафин
Данияр Кунафин
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