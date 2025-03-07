Какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 8 по 10 марта

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Специалисты РГП "Казгидромет" поделились прогнозом погоды в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток – с 8 по 10 марта 2025 года, сообщает Zakon.kz.

В Астане 8 марта: переменная облачность, ночью небольшой снег, днем осадки (дождь, снег). Низовая метель, гололед. Ветер южный, юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 12-14, днем 0-2 мороза. 9 марта: переменная облачность, временами снег, низовая метель. Ветер северо-западный 9-14, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 8-10, днем 6-8 мороза. 10 марта: переменная облачность, временами снег, низовая метель. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 15-17, днем 5-7 мороза. В Алматы 8 марта: переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег). Временами туман, на дорогах гололедица. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0-2 мороза, днем 5-7 тепла. 9 марта: переменная облачность, утром и днем осадки (дождь, снег). Временами туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью около 0 градусов, днем 5-7 тепла. 10 марта: переменная облачность, ночью и утром временами осадки (дождь, снег), туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 мороза, днем 3-5 тепла. В Шымкенте 8 марта: переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег), днем небольшой дождь. Ветер юго-западный 8-13, порывы 15-20, днем временами 23 м/с. Температура воздуха ночью 0-2, днем 10-12 тепла. 9 марта: переменная облачность, без осадков. Ночью туман. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 2-4, днем 10-12 тепла. 10 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0-2, днем 12-14 тепла.

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