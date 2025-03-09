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Общество

Какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 10 по 12 марта

Алматы, гостиница Казахстан, зима в Алматы, снег в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 09.03.2025 17:58 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Специалисты РГП "Казгидромет" поделились прогнозом погоды в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток – с 10 по 12 марта 2025 года, сообщает Zakon.kz.

В понедельник, 10 марта, по прогнозам синоптиков, атмосферные фронтальные разделы, проходящие по территории Казахстана, обусловят неустойчивый характер погоды.

"На севере, востоке и в центре страны ожидается снег. На юго-востоке осадки в виде дождя и снега. Лишь на западе и юге республики прогнозируют отсутствие осадков", – говорится в сообщении РГП "Казгидромет".

В целом по стране ожидаются туман, низовая метель, усиление ветра. На севере и юго-востоке – гололед. Ночью 10 марта на севере и востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный снег.

В Астане

10 марта: переменная облачность, временами снег, метель, гололед. Ветер юго-западный 9-14 м/с с порывами до 15-20 м/с, временами до 23 м/с. Температура воздуха ночью -14-16°, днем -3-5°.

11 марта: переменная облачность, временами снег, низовая метель. Ветер юго-западный 9-14 м/с, днем порывы до 15-20 метров. Температура воздуха ночью -5-7°, днем -1-3°.

12 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -12-14°, днем -3-5°.

В Алматы

10 марта: ночью переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), туман. Днем переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°, днем +6+8°.

11 марта: переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°, днем +8+10°.

12 марта: переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°, днем +6+8°.

В Шымкенте

10 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -1+1°, днем +13+15°.

11 марта: переменная облачность, без осадков, туман. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°, днем +13+15°.

12 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°, днем +14+16°.

Ранее синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды на ближайшие семь дней в Алматы. По данным РГП "Казгидромет", на следующей неделе в городе днем ожидается потепление до 12 градусов, но в то же время будут идти осадки.

Андрей Дюсупов
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