#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
494.84
537.4
5.58
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
494.84
537.4
5.58
Общество

В Алматы по поручению президента наградили героя, спасшего сотрудницу аэропорта

награда, Алматы, Касым-Жомарт Токаев, , фото - Новости Zakon.kz от 08.03.2025 11:41 Фото: акимат Алматы
По поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева в Алматы вручили награду казахстанцу, спасшему сотрудницу аэропорта мегаполиса, сообщает Zakon.kz.

Медаль "Ерлігі үшін" Абдраиму Мусе Сайранбайулы за мужество и самоотверженность, проявленные в экстремальной ситуации, вручил аким Аламты Ерболат Досаев.

Также Муса Абдраим получил денежное вознаграждение.

"Выражаю искреннюю благодарность президенту Казахстана Касым-Жомарту Кемелулы за высокое внимание и оказанную честь. Пусть в нашей стране всегда будет мирное небо над головой, согласие и процветание", – сказал после церемонии награждения Муса Абдраим.

7 марта 2025 года 52-летний мужчина обезвредил вооруженного ножом преступника, который проник в зону предполетного досмотра международного аэропорта Алматы под видом пассажира. Благодаря смелости и сноровке герой спас жизнь сотрудницы аэропорта.

Касым-Жомарт Токаев поручил представить к награде героя.

Андрей Дюсупов
Поделиться новостью
Читайте также
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: