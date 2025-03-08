В Алматы по поручению президента наградили героя, спасшего сотрудницу аэропорта
Фото: акимат Алматы
По поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева в Алматы вручили награду казахстанцу, спасшему сотрудницу аэропорта мегаполиса, сообщает Zakon.kz.
Медаль "Ерлігі үшін" Абдраиму Мусе Сайранбайулы за мужество и самоотверженность, проявленные в экстремальной ситуации, вручил аким Аламты Ерболат Досаев.
Также Муса Абдраим получил денежное вознаграждение.
"Выражаю искреннюю благодарность президенту Казахстана Касым-Жомарту Кемелулы за высокое внимание и оказанную честь. Пусть в нашей стране всегда будет мирное небо над головой, согласие и процветание", – сказал после церемонии награждения Муса Абдраим.
7 марта 2025 года 52-летний мужчина обезвредил вооруженного ножом преступника, который проник в зону предполетного досмотра международного аэропорта Алматы под видом пассажира. Благодаря смелости и сноровке герой спас жизнь сотрудницы аэропорта.
Касым-Жомарт Токаев поручил представить к награде героя.
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