Обезвредивший преступника Муса Абдраим награжден медалью"Ерлігі үшін"

Указом главы государства за мужество и самоотверженность, проявленные в экстремальной ситуации, Абдраим Муса Сайранбайулы награжден медалью "Ерлігі үшін".

Ранее мужчина с ножом взял в заложники сотрудницу аэропорта Алматы.



Около 11:45 в терминале внутренних рейсов (Т1) в зону предполетного досмотра подошел мужчина.

Сотрудники досмотра службы авиационной безопасности попросили его предъявить документы. В ответ он схватил сотрудницу досмотра за волосы и стал угрожать ей ножом.

Мужчину обезоружил один из провожающих. Ему тут же помогли сотрудники линейного отдела полиции и сотрудники службы авиационной безопасности.

Токаев поручил представить мужчину к награде.

