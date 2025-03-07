Обезвредивший преступника Муса Абдраим награжден медалью"Ерлігі үшін"
Фото: akorda.kz
Указом главы государства за мужество и самоотверженность, проявленные в экстремальной ситуации, Абдраим Муса Сайранбайулы награжден медалью "Ерлігі үшін".
Ранее мужчина с ножом взял в заложники сотрудницу аэропорта Алматы.
Около 11:45 в терминале внутренних рейсов (Т1) в зону предполетного досмотра подошел мужчина.
Сотрудники досмотра службы авиационной безопасности попросили его предъявить документы. В ответ он схватил сотрудницу досмотра за волосы и стал угрожать ей ножом.
Мужчину обезоружил один из провожающих. Ему тут же помогли сотрудники линейного отдела полиции и сотрудники службы авиационной безопасности.
Токаев поручил представить мужчину к награде.
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