Указом Токаева награждены полицейские, получившие ожоги при эвакуации жителей из многоэтажки в Шахтинске

Пятеро сотрудников полиции, проявивших мужество и самоотверженность при спасении жителей во время взрыва газового баллона в Шахтинске, указом главы государства Касым-Жомарта Токаева удостоены государственной награды – медали "Ерлігі үшін", сообщает Zakon.kz.

Об этом 7 мая 2026 года рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) РК:

"Сегодня сотрудников, проходящих лечение в городской больнице после полученных травм, посетил начальник Департамента по работе с личным составом МВД РК Олжас Мырзабеков, прибывший в Карагандинскую область по поручению министра внутренних дел. Вместе с начальником Департамента полиции Карагандинской области Негметом Исмагуловым он встретился с полицейскими, пострадавшими при исполнении служебного долга".

В ходе встречи представитель МВД отметил, что действия сотрудников стали примером истинного мужества, преданности присяге и высокой ответственности перед гражданами.

"Ваши решительные и самоотверженные действия в чрезвычайной ситуации, готовность рисковать собственной жизнью ради спасения людей получили высокую оценку главы государства. Вы проявили настоящий профессионализм и силу духа. Такие поступки навсегда остаются в памяти и служат примером для молодых сотрудников. Уверен, после восстановления вы вновь вернетесь в строй и продолжите достойно служить обществу и государству", – подчеркнул Олжас Мырзабеков.

Во время торжественной церемонии был зачитан указ президента РК, после чего медали "Ерлігі үшін" были вручены Руслану Тазиеву, Асхату Бердибекову, Нургельды Кулжабекову, Ерназу Ускенбаю и Дулату Ситахметову.

Полицейские поблагодарили главу государства и руководство МВД за высокую оценку их службы.

"В тот момент мы думали только об одном – успеть спасти людей. Никто не задумывался о риске или опасности для собственной жизни. Это наш профессиональный и человеческий долг. Для меня эта награда – не только большая честь, но и огромная ответственность. И в дальнейшем я готов честно служить народу и своей стране", – отметил инспектор взвода патрульной полиции Ерназ Ускенбай.

По словам Дулата Ситахметова, государственная награда стала для него дополнительным стимулом к дальнейшей службе.

"Оказанное доверие и поддержка придают силы и мотивируют с еще большей ответственностью выполнять служебный долг. Для каждого сотрудника полиции большая честь – оправдывать доверие граждан", – сказал он.

23 марта 2026 года в одной из квартир многоэтажного дома в Шахтинске произошел взрыв газового баллона, после которого начался пожар. Прибывшие на место сотрудники полиции оперативно эвакуировали жильцов и, спасая людей, получили травмы. Позднее полицейские задержали подозреваемого в поджоге квартиры, которым оказался 40-летний мужчина. Было возбуждено уголовное дело.