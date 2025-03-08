Известные спортсмены поздравили казахстанок с Международным женским днем
Фото: коллаж
Казахстанские спортсмены, представляющие страну на мировой арене, записали видео-сообщение со словами поздравлений с Международным женским днем, сообщает Zakon.kz.
Атлеты выразили слова благодарности женщинам за их поддержку, любовь и нежность, а также пожелали казахстанкам здоровья и счастья.
Ранее казахстанок поздравил президент РК Касым-Жомарт Токаев. Глава государства отметил, что наш народ издревле воздавал почести матерям и превозносил роль женщин. Имена многих из них золотыми буквами вписаны в отечественную историю.
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