Известные спортсмены поздравили казахстанок с Международным женским днем

Казахстанские спортсмены, представляющие страну на мировой арене, записали видео-сообщение со словами поздравлений с Международным женским днем, сообщает Zakon.kz.

Атлеты выразили слова благодарности женщинам за их поддержку, любовь и нежность, а также пожелали казахстанкам здоровья и счастья.

Ранее казахстанок поздравил президент РК Касым-Жомарт Токаев. Глава государства отметил, что наш народ издревле воздавал почести матерям и превозносил роль женщин. Имена многих из них золотыми буквами вписаны в отечественную историю.