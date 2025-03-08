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Общество

Известные спортсмены поздравили казахстанок с Международным женским днем

Международный женский день, поздравление спортсменов, фото - Новости Zakon.kz от 08.03.2025 16:53 Фото: коллаж
Казахстанские спортсмены, представляющие страну на мировой арене, записали видео-сообщение со словами поздравлений с Международным женским днем, сообщает Zakon.kz.

Атлеты выразили слова благодарности женщинам за их поддержку, любовь и нежность, а также пожелали казахстанкам здоровья и счастья.

Ранее казахстанок поздравил президент РК Касым-Жомарт Токаев. Глава государства отметил, что наш народ издревле воздавал почести матерям и превозносил роль женщин. Имена многих из них золотыми буквами вписаны в отечественную историю.

Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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