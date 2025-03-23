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Общество

На дорогах трех регионов Казахстана ограничено движение транспорта

Платные участки дорог, платная дорога, платные дороги, плата за проезд, стоимость проезда, фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2025 09:06 Фото: Zakon.kz
В трех регионах Казахстана к 08:00 23 марта 2025 года действуют ограничения движения транспорта, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе АО "НК "ҚазАвтоЖол" рассказали, что речь идет о трех дорогах республиканского знания.

Актюбинская область:

  • дорога "Кандыагаш – Эмба – Шалкар – Иргиз" км 3-92 (Кандыагаш – Эмба).

Костанайская область:

  • нейтральная зона казахстанско-российской границы, вблизи села Мариновка (село РФ).

Северо-Казахстанская область:

  • дорога "Обход г. Петропавловск" км 4-7 (с кольцевой развязки Кожаберген жырау до моста через р. Есиль).
"В настоящее время для содержания дорог задействованы 60 единиц спецтехники и 108 специалистов", – уточнили в "КазАвтоЖоле".

Ранее синоптики сообщили, что 23 марта 2025 года в Астане и 16 областях Казахстана будет действовать штормовое предупреждение.

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Андрей Дюсупов
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