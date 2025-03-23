На дорогах трех регионов Казахстана ограничено движение транспорта
Фото: Zakon.kz
В трех регионах Казахстана к 08:00 23 марта 2025 года действуют ограничения движения транспорта, сообщает Zakon.kz.
В пресс-службе АО "НК "ҚазАвтоЖол" рассказали, что речь идет о трех дорогах республиканского знания.
Актюбинская область:
- дорога "Кандыагаш – Эмба – Шалкар – Иргиз" км 3-92 (Кандыагаш – Эмба).
Костанайская область:
- нейтральная зона казахстанско-российской границы, вблизи села Мариновка (село РФ).
Северо-Казахстанская область:
- дорога "Обход г. Петропавловск" км 4-7 (с кольцевой развязки Кожаберген жырау до моста через р. Есиль).
"В настоящее время для содержания дорог задействованы 60 единиц спецтехники и 108 специалистов", – уточнили в "КазАвтоЖоле".
Ранее синоптики сообщили, что 23 марта 2025 года в Астане и 16 областях Казахстана будет действовать штормовое предупреждение.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript