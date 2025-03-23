На дорогах трех регионов Казахстана ограничено движение транспорта

В трех регионах Казахстана к 08:00 23 марта 2025 года действуют ограничения движения транспорта, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе АО "НК "ҚазАвтоЖол" рассказали, что речь идет о трех дорогах республиканского знания.

Актюбинская область:

дорога "Кандыагаш – Эмба – Шалкар – Иргиз" км 3-92 (Кандыагаш – Эмба).

Костанайская область:

нейтральная зона казахстанско-российской границы, вблизи села Мариновка (село РФ).

Северо-Казахстанская область:

дорога "Обход г. Петропавловск" км 4-7 (с кольцевой развязки Кожаберген жырау до моста через р. Есиль).

"В настоящее время для содержания дорог задействованы 60 единиц спецтехники и 108 специалистов", – уточнили в "КазАвтоЖоле".

Ранее синоптики сообщили, что 23 марта 2025 года в Астане и 16 областях Казахстана будет действовать штормовое предупреждение.