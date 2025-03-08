Сильная метель и осадки: в Астане, Алматы и 16 областях объявили штормовое предупреждение

В Астане, Алматы, Шымкенте и 16 областях Казахстана на 9 марта объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью и утром на севере Актюбинской области ожидается туман. На дорогах гололедица. В Актобе на дорогах ожидается гололедица.

В Западно-Казахстанской области ожидается на севере, юге, востоке туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, днем на севере, востоке области, порывы 15-20 м/с. В Уральске ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, днем порывы 18 м/с.

На севере, в горных районах Туркестанской области ожидаются осадки (дождь, снег). Ночью на юге, в горных районах области туман. Ветер западный с переходом на северо-западный, на севере, в горных районах области 15-20, порывы 23 м/с.

В Шымкенте ожидаются ночью осадки (дождь, снег), туман.

В Астане ожидается туман.

В области Улытау ожидается ночью снег, днем на востоке области снег. Ночью в области, днем на севере, востоке области ожидается низовая метель. На севере, востоке области туман, гололед. В Жезказгане ночью снег, низовая метель.

В Акмолинской области ожидается ночью снег, низовая метель, днем на востоке снег, низовая метель. На западе, севере, юге области туман. Ветер северо-западный, днем на севере, востоке области, порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ожидается туман.

На юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются низовая метель, туман. Ветер западный, днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед, на севере, востоке области сильные осадки (дождь, снег). Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, ночью на севере, востоке области 15-20 м/с, днем 15-20, на западе, севере, юге области порывы 23-28 м/с. В Усть-Каменогорске ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 м/с.

В области Абай ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед, на юге, востоке области сильные осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, ночью на севере, юге, в центре области 15-20 м/с, днем 15-20, на юге, востоке, в центре области порывы 23-28 м/с. В Семее ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 м/с.

На юге, востоке Атырауской области ожидается туман. В Атырау ночью и утром туман.

На севере, востоке, в центре Кызылординской области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-западный, ночью и утром в центре области, порывы 15-20 м/с. В Кызылорде временами ожидаются туман, гололед.

Ночью и утром на северо-западе Мангистауской области ожидается туман.

В горных районах Жамбылской области ожидается юго-западный ветер, временами порывы 30 м/с и более.

Ночью в Жамбылской области на севере, западе, в горных районах, днем на северо-востоке, юго-западе, в горных районах ожидаются осадки (дождь, снег). На севере, в горных районах области гололед. На севере, юге, в горных районах области туман. Ветер юго-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, порывы 23-28 м/с. В Таразе ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с, временами 23-28 м/с.

В Костанайской области на западе, юге области снег, низовая метель. На севере, западе, востоке области ожидается туман. Ветер северо-западный, днем на западе области 15-20 м/с. В Костанае ожидается туман.

На западе, юге, востоке Павлодарской области ожидаются снег, низовая метель, на севере области туман. Ветер северный с переходом на западный, на западе, юге, востоке области 15-20 м/с.

Днем в Алматинской области ожидаются осадки, на юге, в горных районах области и в Алматы временами сильные осадки (дождь, снег).

Ранее прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды в Казахстане на 9 марта 2025 года опубликовали синоптики. А о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте можно узнать здесь.

