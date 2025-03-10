Мартовское ЕНТ: самый высокий балл получил абитуриент из области Абай

Около 21 тысячи абитуриентов уже сдали мартовское ЕНТ. За первую неделю тестирования самый высокий результат получил школьник из области Абай, который набрал 135 баллов, сообщает Zakon.kz.

Промежуточными итогами тестирования поделились в пресс-службе Министерства науки и высшего образования РК.

"Пороговый балл преодолели примерно 57% участников тестирования. Средний результат по итогам тестирования составил 53 балла (по пяти предметам), а максимальный – 135", – сообщили в ведомстве.

Из общего числа тестируемых 62,8% сдавали ЕНТ на казахском языке, 37% – на русском и 52 человека – на английском.

Наиболее популярной комбинацией предметов стала "Математика – Физика", которую выбрали 18,4% абитуриентов. 16,1% участников предпочли комбинацию "Творческий экзамен", 12% – "Биология – Химия". Наименьшей популярностью пользовалась комбинация "Химия – Физика", которую выбрали всего 35 человек.

"Результаты 22 человек были аннулированы, десять абитуриентов лишились возможности сдать тестирование из-за попытки пронести запрещенные предметы – смартфоны и шпаргалки, а 12 – удалили из аудиторий за нарушение правил ЕНТ. Подставные лица не выявлены".

Также сообщается, что в мартовском ЕНТ приняли участие 69 абитуриентов с особыми образовательными потребностями.

После завершения ЕНТ-2025 до 31 октября будут проводить анализ видеозаписей. В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов или нарушений правил результаты тестирования абитуриента будут аннулированы.

Мартовское ЕНТ проходит с 1 марта по 6 апреля. Всего в тестировании будут участвовать около 163 тысяч абитуриентов.