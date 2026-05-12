В каких регионах есть риски засухи, рассказали в Минэкологии

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев на заседании правительства 12 мая 2026 года рассказал, какой будет погода летом в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Ерлан Нысанбаев сообщил, что в период весенне-полевых работ ситуация с влагой в почве в целом благоприятная, однако в отдельных районах возможен локальный дефицит влаги.

"На пастбищах Шалкарского района Актюбинской области и Кордайского района Жамбылской области возможно формирование засухи", – заявил он.

В июне, по данным министерства, на большей части зерносеющих регионов страны осадки также ожидаются около нормы.

"Дефицит осадков возможен лишь в центре и на юго-западе страны. Это области Улытау, Актюбинская, южная половина Костанайской, север Туркестанской и юго-восток Западно-Казахстанского региона", – резюмировал глава Минэкологии.

Ранее вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов рассказал, какие культуры будут выращивать в 2026 году в Казахстане.