Паводковая ситуация в Восточном Казахстане находится на ежечасном контроле акима области

Глава региона Нурымбет Сактаганов посетил с рабочей поездкой район Алтай, где ознакомился с ходом превентивных мероприятий по предупреждению паводковой опасности. Район входит в пятерку тех, что находятся на особом контроле в силу большого количества осадков, сообщает Zakon.kz.

Так, уже были проведены тюбинговые работы на реке Березовке, а также проверено состояние русла реки Бухтармы в районе моста в селе Малеевск, где располагается гидропост. Уже сегодня, по данным специалистов ОЧС района, начнутся взрывные работы, которые позволят ликвидировать скопление шуги в руслах, а значит, и максимально обезопасить район от прихода большой воды.

"Самое важное в паводковый период – это защита населения и инфраструктурных объектов. Для этого в районе сформирован специальный отряд ДЧС области, состоящий из 105 сотрудников и оснащенный 44 единицами спецтехники. Уже прочищены почти все водопропускные сооружения и арыки, мы ведем круглосуточный мониторинг состояния реки Бухтармы, чтобы оперативно среагировать в случае любого изменения обстановки", – отметил Нурымбет Сактаганов.

Фото: пресс-центр ВКО

Важно отметить, что специалисты уже бурили лед на реке Бухтарме и обнаружили большое количество шуги (ледяная крошка. – Прим. ред.). Именно из-за нее в 2018 году некоторые населенные пункты оказались в зоне серьезного подтопления. Взрывные работы способствуют ликвидации этой угрозы, поэтому они начаты уже сейчас и продолжатся на пяти участках.

Фото: пресс-центр ВКО

Глава региона также подчеркнул, что оперативный штаб работает в три смены и контролирует готовность местных исполнительных органов к паводковым ситуациям. В ходе поездки к Нурымбету Сактаганову обратился аким села Зубовск, которое находится в зоне риска, с просьбой увеличить площадь взрывных работ. Отметим, что данные работы должны завершиться уже до конца недели.

"Учитывая непрекращающиеся уже двое суток осадки в виде снега, необходимо максимально усилить работу по его вывозу и расчистке дворовых территорий", – подчеркнул аким области.