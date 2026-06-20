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События

Безопасность работников – в приоритете: аким ВКО посетил Долинный рудник

люди, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2026 12:02 Фото: пресс-центр ВКО
В ходе рабочей поездки в город Риддер аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов посетил Долинный рудник, входящий в состав компании "Казцинк". Глава региона ознакомился с подземными работами и лично осмотрел производственный процесс, сообщает Zakon.kz.

Долинный рудник был введен в эксплуатацию в 2017 году. Через год первая промышленная руда была успешно переработана на Риддерской обогатительной фабрике. Сегодня производственная мощность позволяет добывать до 1 млн тонн руды в год.

Акиму области представили основные цифровые технологии, применяемые на предприятии. В их числе – канадская транспортная система Rail-Veyor, предназначенная для доставки руды из шахты на поверхность. На маршруте протяженностью около шести километров круглосуточно и непрерывно работают пять автоматизированных составов. Внедрение данной системы позволило значительно повысить производительность производства.

люди, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2026 12:02

Фото: пресс-центр ВКО

"Встретился с горняками и ознакомился с условиями их труда. Сегодня здесь работают более 400 человек. Особое внимание уделяется вопросам безопасности. Для этого используются системы определения местонахождения сотрудников, автоматического мониторинга и контроля состава шахтного воздуха. Кроме того, внедрены современные технологии дистанционного управления погрузочной техникой. Оператор может управлять оборудованием с безопасного расстояния, а специальные датчики автоматически останавливают его работу при появлении человека в опасной зоне", – отметил Нурымбет Сактаганов.
шахта, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2026 12:02

Фото: пресс-центр ВКО

люди, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2026 12:02

Фото: пресс-центр ВКО

Стоит отметить, что срок освоения Долинного месторождения рассчитан до 2029 года. Общие запасы составляют 8,4 млн тонн, из которых остаточные запасы – 2 млн тонн. Они могут быть вовлечены в разработку после проведения дополнительной разведки и подтверждения экономической целесообразности их освоения. В дальнейшем планируется переход к освоению Обручевского месторождения. Период его освоения рассчитан на 2028–2036 годы. Запасы месторождения составляют 5,7 млн тонн руды.

люди, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2026 12:02

Фото: пресс-центр ВКО

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Айсулу Омарова
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