Житель ЗКО убил и закопал друга, чтобы не возвращать ему долг

В специализированном межрайонном уголовном суде Уральска 11 марта рассмотрели уголовное дело в отношении 18-летнего Куандыка Хайруллина. Его обвинили в убийстве из корыстных побуждений. Юноша пожелал, чтобы его дело рассматривали присяжные заседатели, передает корреспондент Zakon.kz.

Из материалов дела следует, что Хайруллин познакомился с 21-летним Жеткергеном Жамбыловым всего год назад, однако они быстро подружились. Они вместе работали в одном из супермаркетов Уральска. Спустя какое-то время между юношами произошел конфликт из-за финансовых вопросов. Всему виной стали кредиты, которые погибший оформил на свое имя, а по факту больше половины отдал Хайруллину, так как тот постоянно жаловался на нехватку денег.

Жамбылов несколько раз просил друга оплатить кредиты и пени за просрочки. Однако последний не торопился этого делать. В день трагедии, 27 июня 2024 года, Жамбылов в очередной раз пришел к Хайруллину домой и начал просить закрыть кредиты. В какой-то момент у подсудимого возник умысел избавиться от друга, а заодно от долгов. Кухонным ножом он нанес несколько ударов в грудь Жамбылова, от чего последний скончался.

Самое шокирующее то, что Хайруллин решил замести следы и закопал тело друга прямо в своем сарае, где он пролежал в течение месяца. Все это время Хайруллин лгал родственникам и полицейским, которые спрашивали о местонахождении Жамбылова. Более того, он придумал историю о том, что погибший увлекся азартными играми, всем задолжал и собирался покончить с собой.

Карты Хайруллина раскрылись, когда родные погибшего нашли старый телефон Жамбылова, где сохранилась переписка между друзьями. В них Жеткерген просит Куандыка погасить долг. Только тогда подсудимый признался в содеянном и показал место захоронения друга. За это время труп юноши почти полностью разложился, экспертизе даже не удалось установить точную причину смерти.

В суде Куандык Хайруллин признал вину частично.

"Да, я убил друга. Да, он умер от моих рук. Но я не сделал это из корыстных побуждений. Так сложились обстоятельства. Искренне прошу прощения у родственников Жеткергена", – сказал он.

Родные погибшего попросили для Хайруллина самого строгого наказания.

"Вердиктом присяжных Куандык Хайруллин признан виновным. Ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы. Срок он будет отбывать в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности", – зачитала приговор судья Динара Гильманова.

Похожее происшествие произошло в Павлодаре, когда в ходе розыскных мероприятий сотрудниками полиции было найдено тело ранее без вести пропавшего жителя города.

Также Zakon.kz сообщал, что в Кыргызстане задержали казахстанца, подозреваемого в совершении двойного убийства несколько лет назад. Мужчина скрывался на территории соседней страны с 2018 года.

