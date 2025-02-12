В Алматы убили и расчленили женщину

В Алматы 11 февраля 2025 года на территории мусороперерабатывающего предприятия Green Recycle при сортировке мусора нашли расчлененное тело женщины, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Криминальный Казахстан", погибшей было 36 лет. Следствием установлено, что 9 февраля в арендованном доме в мкр. Альмерек во время распития алкогольных напитков между женщиной и ее сожителем произошла ссора. В результате мужчина нанес жертве несколько ударов ножом, а потом расчленил тело и выбросил его в мусорный контейнер.

В полиции Алматы редакции Zakon.kz сообщили, что по факту убийства человека отделом полиции при УП Турксибского района возбуждено уголовное дело.

"Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. По предварительным данным, мужчина в ходе ссоры на почве совместного распития спиртных напитков убил свою сожительницу. Другие обстоятельства устанавливаются", – сообщили в пресс-службе Департамента полиции города.

О похожем преступлении сообщалось в начале января 2025 года. 2 января на территории мусороперерабатывающего предприятия обнаружили расчлененное тело 68-летней женщины, завернутое в полиэтиленовый пакет. Оказалось, что 67-летняя женщина на почве длительных неприязненных отношений жестоко расправилась со своей сестрой.