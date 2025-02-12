В Алматы убили и расчленили женщину
Как пишет "Криминальный Казахстан", погибшей было 36 лет. Следствием установлено, что 9 февраля в арендованном доме в мкр. Альмерек во время распития алкогольных напитков между женщиной и ее сожителем произошла ссора. В результате мужчина нанес жертве несколько ударов ножом, а потом расчленил тело и выбросил его в мусорный контейнер.
В полиции Алматы редакции Zakon.kz сообщили, что по факту убийства человека отделом полиции при УП Турксибского района возбуждено уголовное дело.
"Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. По предварительным данным, мужчина в ходе ссоры на почве совместного распития спиртных напитков убил свою сожительницу. Другие обстоятельства устанавливаются", – сообщили в пресс-службе Департамента полиции города.
О похожем преступлении сообщалось в начале января 2025 года. 2 января на территории мусороперерабатывающего предприятия обнаружили расчлененное тело 68-летней женщины, завернутое в полиэтиленовый пакет. Оказалось, что 67-летняя женщина на почве длительных неприязненных отношений жестоко расправилась со своей сестрой.