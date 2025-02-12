#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
506.43
522.43
5.28
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
506.43
522.43
5.28
Происшествия

В Алматы убили и расчленили женщину

Полиция, полицейский, полицейские, полиция зимой, полицейский зимой, полицейские зимой, патрульная полиция, патруль, сотрудник полиции, сотрудники полиции, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2025 11:24 Фото: polisia.kz
В Алматы 11 февраля 2025 года на территории мусороперерабатывающего предприятия Green Recycle при сортировке мусора нашли расчлененное тело женщины, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Криминальный Казахстан", погибшей было 36 лет. Следствием установлено, что 9 февраля в арендованном доме в мкр. Альмерек во время распития алкогольных напитков между женщиной и ее сожителем произошла ссора. В результате мужчина нанес жертве несколько ударов ножом, а потом расчленил тело и выбросил его в мусорный контейнер.

В полиции Алматы редакции Zakon.kz сообщили, что по факту убийства человека отделом полиции при УП Турксибского района возбуждено уголовное дело.

"Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. По предварительным данным, мужчина в ходе ссоры на почве совместного распития спиртных напитков убил свою сожительницу. Другие обстоятельства устанавливаются", – сообщили в пресс-службе Департамента полиции города.

О похожем преступлении сообщалось в начале января 2025 года. 2 января на территории мусороперерабатывающего предприятия обнаружили расчлененное тело 68-летней женщины, завернутое в полиэтиленовый пакет. Оказалось, что 67-летняя женщина на почве длительных неприязненных отношений жестоко расправилась со своей сестрой.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Поделиться новостью
Читайте также
Парня с инвалидностью похитили и изнасиловали в Актау
Происшествия
11:14, Сегодня
Парня с инвалидностью похитили и изнасиловали в Актау
Полицейский погиб в Жамбылской области
Происшествия
09:59, Сегодня
Полицейский погиб в Жамбылской области
Астанчанин собирался спускаться с 9 этажа по простыням, спасаясь от пожара
Происшествия
09:48, Сегодня
Астанчанин собирался спускаться с 9 этажа по простыням, спасаясь от пожара
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: