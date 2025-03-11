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Общество

Миннауки прокомментировало спор о возврате КБТУ государству

Казахстанско-Британский технический университет, КБТУ, Алматы, лето , фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2025 12:47 Фото: Zakon.kz
Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на брифинге в правительстве 11 марта 2025 года прокомментировал судебный процесс о возврате Казахстанско-Британского технического университета (КБТУ) государству, передает корреспондент Zakon.kz.

Он подчеркнул, что решение по таким вопросам, даже если есть комиссия, принимается только в судебном порядке.

"На сегодняшний день, насколько мне известно, уже первая и вторая судебные инстанции пройдены. Вместе с тем остается кассационная жалоба. Окончательное слово будет за Верховным судом. Нам остается только дождаться его решения. Я сейчас ничего комментировать не могу, поскольку все происходит в правовом порядке. Идет следствие, и наше министерство к этому процессу отношения не имеет", – сказал Саясат Нурбек.

Министр отметил, что остается дождаться решения суда, и только после этого ведомство сможет его прокомментировать, как будет исполняться решение суда.

Журналисты уточнили, означает ли это, что предыдущие владельцы проиграли в предыдущих инстанциях.

"Насколько мне известно, было принято решение оставить в силе решение первой инстанции, а согласно решению второй инстанции имущество должно быть возвращено государству. Отсюда и пошла информация. Но жалобы повторялись неоднократно, это вопрос работы нашей судебной системы", – ответил Саясат Нурбек.

4 марта 2025 года Казахстанско-Британский технический университет (КБТУ) вернули в собственность государства. Об этом стало известно из информации, опубликованной в депозитарии финансовой отчетности. Из него следует, что новым владельцем КБТУ с 27 февраля является ТОО "Компания по управлению возвращенными активами", единственным учредителем и участником которого является правительство РК.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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