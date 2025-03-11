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Общество

Глава Миннауки прокомментировал скандал с подглядывающим студентом в Назарбаев Университете

Назарбаев Университет , фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2025 13:23 Фото: Zakon.kz/Бауыржан Муканов
Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек 11 марта 2025 года на пресс-конференции в правительстве прокомментировал ситуацию с подглядывающим студентом в Назарбаев Университете, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава Миннауки связывает этот инцидент с информационной атакой на Назарбаев Университет. Он предполагает, что она могла быть организована группой бывшего президента НУ Шигео Катсу.

"Потому что у него осталось очень много доверенных лиц в университете, и среди студентов, и среди сотрудников университета. Поэтому, как говорится, на войне все средства хороши. Помимо публикации, идут вот такие внутренние провокации. Если вы заметили, то они регулярно начинают выходить именно с момента активизации господина Катсу. Классическая информационная война, классическое информационное давление идет, я думаю, с этим мы тоже справимся, но, опять же, напрямую вмешиваться в деятельность Назарбаев Университета ни правительство, ни министерство не может", – сказал Саясат Нурбек.

Он отметил, что информационные атаки на Назарбаев Университет не соответствуют действительности, наносят ущерб репутации вуза и публикуются в изданиях, не вызывающих особого доверия.

"Назарбаев Университет подает судебный иск, это дело Назарбаев Университета, это автономная организация, еще раз повторяюсь, у них свой отдельный закон. Мы не вмешиваемся в этот процесс. В планах министерства подать иски на господина Катсу нет, сразу говорю", – заключил Саясат Нурбек.

Ранее сообщалось, что студент НУ в Астане скрытно снимал девушек в туалете. Второкурсник подглядывал в соседние кабинки через зазор между перегородками. Он привлечен к административной ответственности.

Бауыржан Муканов
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