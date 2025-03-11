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Общество

Зима не сдается: синоптики рассказали о погоде в Казахстане на 12 марта

Зима не сдается, прогноз погоды в Казахстане, 12 марта, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2025 17:37 Фото: freepik
Синоптики предоставили прогноз погоды по территории Казахстана на предстоящую среду, 12 марта 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", на большей части страны под влиянием антициклона ожидается погода без осадков.

"Лишь с прохождением атмосферных фронтальных разделов на севере, востоке республики ожидается снег, на северо-западе – осадки в виде снега и дождя", – следует из прогноза.

Также сообщается, что по Казахстану ожидается туман, на севере, юго-востоке, востоке – усиление ветра с низовой метелью, на севере, востоке – гололед.

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О том, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте 12, 13 и 14 марта 2025 года, можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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