Зима не сдается: синоптики рассказали о погоде в Казахстане на 12 марта

Синоптики предоставили прогноз погоды по территории Казахстана на предстоящую среду, 12 марта 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", на большей части страны под влиянием антициклона ожидается погода без осадков.

"Лишь с прохождением атмосферных фронтальных разделов на севере, востоке республики ожидается снег, на северо-западе – осадки в виде снега и дождя", – следует из прогноза.

Также сообщается, что по Казахстану ожидается туман, на севере, юго-востоке, востоке – усиление ветра с низовой метелью, на севере, востоке – гололед.

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