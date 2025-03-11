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Общество

Астана останется морозной, Алматы и Шымкент встретят весну: прогноз на 12-14 марта

цветущая ветка весна погода Казгидромет, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2025 16:45 Фото: pexels
О погоде на 12, 13 и 14 марта 2025 года в трех крупнейших городах Казахстана рассказали синоптики РГП "Казгидромет". По данным специалистов, в Астане по-прежнему морозно. В Шымкенте и Алматы, наоборот, вовсю ощущается весна: температура поднимется до 19 градусов, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 12 марта: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью -13-15, днем -2-4°С.
  • 13 марта: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра поднимутся до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью -8-10, днем 0-2°С.
  • 14 марта: переменная облачность, днем осадки (дождь, снег), гололед. Ветер юго-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -7-9°С, днем около 0°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 12 марта: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром слабый туман. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью около 0 градусов, днем +11+13°С.
  • 13 марта: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +11+13°С.
  • 14 марта: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью около 0 градусов, днем +13+15°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 12 марта: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 0+2, днем +17+19°С.
  • 13 марта: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра поднимутся до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +1+3, днем +17+19°С.
  • 14 марта: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +3+5, днем +17+19°С.

Днем ранее, 10 марта, в Астане бушевала непогода. В аэропорту даже была зафиксирована задержка 14 рейсов.

Также метеорологи уже заявляли, что резкое потепление до 22°С ворвется на юг Казахстана.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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