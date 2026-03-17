Общество

Синоптики предупредили об опасных явлениях погоды в Казахстане на 18 марта

человек, деревья, туман, капли дождя, фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2026 17:58 Фото: pixabay
Синоптики предоставили прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящую среду, 18 марта 2026 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", на большей части территории республики под влиянием обширного антициклона ожидается погода без осадков.

"Лишь на западе, юге страны атмосферные фронты вызовут осадки (преимущественно дождь). По республике ожидается туман, на севере, в центре – гололед, на юге – усиление ветра, на западе – с пыльной бурей", – следует из прогноза.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте с 18 по 20 марта 2026 года.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
