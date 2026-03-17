Синоптики предупредили об опасных явлениях погоды в Казахстане на 18 марта

Синоптики предоставили прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящую среду, 18 марта 2026 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", на большей части территории республики под влиянием обширного антициклона ожидается погода без осадков.

"Лишь на западе, юге страны атмосферные фронты вызовут осадки (преимущественно дождь). По республике ожидается туман, на севере, в центре – гололед, на юге – усиление ветра, на западе – с пыльной бурей", – следует из прогноза.

