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Ушла из жизни известная певица Гульнара Сикымбаева

Ушла из жизни известная певица Гульнара Сикымбаева, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2024 12:40 Фото: из открытых источников
Скончалась заслуженная артистка РК, певица казахской эстрады Гульнара Сикымбаева, сообщает Zakon.kz.

О смерти певицы Гульнары Сикымбаевой на своей странице в Facebook сообщил журналист Оралхан Дәуіт.

"Дорогая тетя Гульнара. Несмотря на то, что мы были из одного аула, нам так и не удалось встретиться. Я много раз разговаривал с вами по телефону, брал интервью. Вы были очень ярким, светлым, чудесным человеком. Вы часто с грустью вспоминали свою рано ушедшую из жизни маму. А теперь сами отправились к ней", – написал Оралхан Дәуіт.

Он добавил, что похороны Гульнары Сикымбаевой пройдут 6 октября в селе Жамбыл Толебийского района Туркестанской области.

4 октября 2024 года в возрасте 90 лет ушла из жизни легендарный мультипликатор Марина Восканьянц.

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