Житель Кызылорды обругал сноху и попал в суд

Специализированный суд по административным правонарушениям Кызылорды 11 марта рассмотрел дело местного жителя, обвиняемого в оскорблении снохи, сообщает Zakon.kz.

Согласно материалам дела, гражданин А. нецензурно выражался в адрес своей снохи К. Ж., проявив к ней неуважительное отношение. На заседании суда мужчина признал вину и раскаялся, а потерпевшая подтвердила, что деверь попросил прощения и примирился с ней.

"Учитывая раскаяние правонарушителя и примирение с потерпевшей, суд постановил освободить гражданина А. от административной ответственности в связи с примирением сторон", – отмечается в сообщении.

Постановление суда вступило в законную силу.

Ранее похожая история произошла в Восточном Казахстане. Там дочь подала в суд на отца за нецензурную брань.