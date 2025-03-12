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Общество

Депутаты одобрили законопроект по вопросам ЖКХ

Жилые дома, жилой дом, многоквартирные дома, многоквартирный дом, жилье, квартира, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2025 11:02 Фото: Zakon.kz
Депутаты 12 марта 2025 года одобрили в первом чтении проект закона по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам депутата Екатерины Смышляевой, законопроект решает две основные проблемы. 

"Первая. Введение требований к прозрачности деятельности кооперативов собственников квартир, которые не удалось ликвидировать как институт за 6 лет проведения реформы. Вторая. Создание максимально свободной правовой среды для выбора жильцами форм и условий управления кондоминиумом", – дополнила она. 

Смышляева озвучила, что законопроектом предусмотрено:

– две формы управления кондоминиумом – объединение собственников имущества и непосредственное совместное управление. Простые товарищества исключаются как отдельная форма, но фактически продолжат работу на практике в виде второй формы управления;

– три вида субъектов управления – управляющая компания, профессиональный управляющий и кооператив собственников квартир;

– требования к деятельности кооперативов собственников квартир (КСК) как субъекта управления (введение порядка их перерегистрации, введение порядка выдачи правоустанавливающих документов); 

– увеличение срока полномочий председателя объединения собственников имущества с момента избрания с одного до трех лет;

– право объединения собственников имущества самостоятельно вести деятельность по управлению домом;

– обязательство застройщика зарегистрировать кондоминиум после продажи первой квартиры;

– расширение полномочий жилищной инспекции, которая будет контролировать:

  • наличие квалификационного сертификата у профессиональных управляющих;
  • наличие регистрации объекта кондоминиума,
  • соблюдение норм пользования жилым помещением.

– изменения в порядок проведения собраний жильцов, в том числе в части электронного голосования через государственные информационные системы.

Она подчеркнула, что законопроектом будет также усилена административная ответственность за непредоставление отчетности населению и за отказ предоставить документы на дом.

"Все изменения, предлагаемые проектом закона, обсуждались с отраслевыми государственными и местными исполнительными органами, экспертами и практиками, профильными ассоциациями в процессе рабочих поездок депутатов. Вместе с тем следует отметить, что по данному вопросу в обществе нет единого мнения. Позиции отраслевых ассоциаций кардинально расходятся. В связи с этим все предлагаемые изменения направлены на защиту интересов жителей многоквартирных жилых домов", – озвучила Смышляева. 

Ранее Смышляева рассказала, какие штрафы хотят ввести для управляющих КСК и ОСИ в Казахстане по новому проекту закона. 

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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