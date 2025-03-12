Депутаты одобрили законопроект по вопросам ЖКХ

Депутаты 12 марта 2025 года одобрили в первом чтении проект закона по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам депутата Екатерины Смышляевой, законопроект решает две основные проблемы.

"Первая. Введение требований к прозрачности деятельности кооперативов собственников квартир, которые не удалось ликвидировать как институт за 6 лет проведения реформы. Вторая. Создание максимально свободной правовой среды для выбора жильцами форм и условий управления кондоминиумом", – дополнила она.

Смышляева озвучила, что законопроектом предусмотрено:

– две формы управления кондоминиумом – объединение собственников имущества и непосредственное совместное управление. Простые товарищества исключаются как отдельная форма, но фактически продолжат работу на практике в виде второй формы управления;

– три вида субъектов управления – управляющая компания, профессиональный управляющий и кооператив собственников квартир;

– требования к деятельности кооперативов собственников квартир (КСК) как субъекта управления (введение порядка их перерегистрации, введение порядка выдачи правоустанавливающих документов);

– увеличение срока полномочий председателя объединения собственников имущества с момента избрания с одного до трех лет;

– право объединения собственников имущества самостоятельно вести деятельность по управлению домом;

– обязательство застройщика зарегистрировать кондоминиум после продажи первой квартиры;

– расширение полномочий жилищной инспекции, которая будет контролировать:

наличие квалификационного сертификата у профессиональных управляющих;

наличие регистрации объекта кондоминиума,

соблюдение норм пользования жилым помещением.

– изменения в порядок проведения собраний жильцов, в том числе в части электронного голосования через государственные информационные системы.

Она подчеркнула, что законопроектом будет также усилена административная ответственность за непредоставление отчетности населению и за отказ предоставить документы на дом.

"Все изменения, предлагаемые проектом закона, обсуждались с отраслевыми государственными и местными исполнительными органами, экспертами и практиками, профильными ассоциациями в процессе рабочих поездок депутатов. Вместе с тем следует отметить, что по данному вопросу в обществе нет единого мнения. Позиции отраслевых ассоциаций кардинально расходятся. В связи с этим все предлагаемые изменения направлены на защиту интересов жителей многоквартирных жилых домов", – озвучила Смышляева.

Ранее Смышляева рассказала, какие штрафы хотят ввести для управляющих КСК и ОСИ в Казахстане по новому проекту закона.

