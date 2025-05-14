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Общество

Депутаты одобрили законопроект об искусственном интеллекте

Искусственный интеллект, ИИ, AI, интеллектуальные компьютерные программы, интеллектуальная компьютерная программа, современные технологии, цифровизация , фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2025 15:52 Фото: pixabay
Мажилис 14 мая 2025 года одобрил проект Закона "Об искусственном интеллекте" в первом чтении, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам депутата Екатерины Смылшяевой, развитие искусственного интеллекта сопровождается как большими возможностями, так и серьезными рисками.

"Одним из ключевых остается отсутствие правового регулирования в этой сфере. Данный законопроект закрывает этот пробел, решая несколько задач. Во-первых, законопроект направлен на обеспечение безопасности граждан в процессе использования технологии искусственного интеллекта. Речь о правах и свободах пользователей, их персональных данных. Кроме того, очень важно гарантировать прозрачность и безопасность всех процессов при использовании новой технологии. Во-вторых, закон создает понятные и прозрачные "правила игры" для разработчиков и инвесторов в этой сфере. Это обеспечит правовую определенность, повысит доверие к технологиям искусственного интеллекта и будет способствовать привлечению инвестиций", – озвучила депутат.

Она также отметила, что проект закона определяет роль государства в вопросах внедрения искусственного интеллекта в разных отраслях экономики.

"Также мы устанавливаем принципы регулирования общественных отношений в сфере искусственного интеллекта. Проект определяет базовые этические принципы применения ИИ, формирует подходы к защите авторских прав. Важной частью законопроекта является Национальная платформа искусственного интеллекта – единая инфраструктура для разработки и использования продуктов с искусственным интеллектом. Кроме инструментальной среды платформа будет формировать и обеспечивать доступ разработчиков к библиотекам данных для обучения моделей искусственного интеллекта", – дополнила она.

Так, проект закона состоит из семи глав и 28 статей, которые направлены на:

  • правовое и организационное регулирование, обеспечение прозрачности и безопасности в сфере искусственного интеллекта;
  • определение особенностей использования технологий искусственного интеллекта государственными органами и квазигосударственными организациями;
  • расширение компетенций Правительства Республики Казахстан в формировании государственной политики в сфере искусственного интеллекта;
  • уточнение прав и обязанностей субъектов отношений в сфере искусственного интеллекта.

Также депутаты одобрили проект Закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам искусственного интеллекта". Он направлен на:

  • защиту прав потребителей в отношении продуктов с использованием искусственного интеллекта;
  • защиту персональных данных используемым системами искусственного интеллекта;
  • определение доступа к электронным информационным ресурсам для целей функционирования национальной платформы искусственного интеллекта;
  • обеспечение безопасности распространения продукции масс-медиа созданной системами искусственного интеллекта, и предотвращения манипуляции и распространение ложной информации.

Помимо этого, депутаты одобрили проект Закона "О внесении дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях". Законопроект направлен на предусмотрение административной ответственности в части:

  • необеспечения собственниками или владельцами систем искусственного интеллекта, информирования пользователей о синтетических результатах деятельности генеративной системы искусственного интеллекта, которые могут ввести их в заблуждение;
  • неосуществления собственниками или владельцами систем искусственного интеллекта управления рисками систем искусственного интеллекта, повлекшими негативное воздействия на здоровье или благополучие людей.

3 марта 2025 года в Мажилисе презентовали законопроект об искусственном интеллекте.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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