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Общество

В два раза хотят повысить штрафы для управляющих жилыми домами в Казахстане

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2025 12:17 Фото: Zakon.kz
Депутат Екатерина Смышляева в кулуарах Мажилиса 12 марта 2025 года разъяснила нормы законопроекта по вопросам ЖКХ, которым предлагается усилить адмответственность для субъектов управления жилым домом, передает корреспондент Zakon.kz.

Проектом закона по вопросам жилищно-коммунального хозяйства будет усилена административная ответственность:

  • за непредоставление отчетности населению;
  • за отказ предоставить документы на дом.
"Сейчас они увеличиваются, ну пока по предложениям законопроекта в два раза, и исключаются возможности с предупреждением. Поэтому эти требования однозначно будут жестче. И плюс еще есть предложения по расширению составов. Но здесь тоже мы должны понимать, что в данном вопросе нужно быть аккуратным. Потому что это все-таки система общественных отношений. И здесь нельзя перерегулировать какие-то вопросы", – сказала позже в кулуарах депутат Екатерина Смышляева.

По ее словам, этот штраф будет накладываться на тех, кто распоряжается документами. Это в основном субъекты управления, которые обязаны открывать счета на дома, кто обязан содержать в порядке документы и передавать их своевременно собственникам в случае, если они меняют субъект управления.

"То есть в отношении, безусловно, здесь в основном субъекты управления. В отношении форм управления такие штрафы не предусмотрены, потому что там идет система общественных отношений, они регулируются самостоятельно", – пояснила Екатерина Смышляева.

12 марта 2025 года депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении проект закона по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Документом вводятся требования к прозрачности деятельности кооперативов собственников квартир, которые не удалось ликвидировать как институт за 6 лет проведения реформы. Также создается максимально свободная правовая среда для выбора жильцами форм и условий управления кондоминиумом.

Мадина Мамырханова
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