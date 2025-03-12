Готовность к паводкам: в Казахстане продолжаются работы по улучшению водохозяйственной инфраструктуры

В 2024 году для подготовки к паводкам Министерство водных ресурсов и ирригации (МВРИ) Казахстана отремонтировало 74 гидротехнических сооружения. Для улучшения пропускной способности очищены 239 км русел рек, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 12 марта 2025 года, рассказали в пресс-службе МВРИ РК.

"Кроме того, в 16 регионах страны отремонтировано и возведено 384 дамбы общей длиной 584 км. Также совместно с местными акиматами идет реализация 57 проектов по строительству, реконструкции и восстановлению защитных дамб и гидротехнических сооружений в 84 населенных пунктах 6 областей: Акмолинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Костанайской. Эти работы позволят обеспечить безопасность 359 тыс. человек", – говорится в релизе, опубликованном в среду.

В 2024 году проведено многофакторное обследование на 84 водохозяйственных объектах в 14 областях Казахстана. На сегодня планируются многофакторные обследования 105 гидросооружений.

"Все водохранилища страны работают по утвержденным ранее графикам. Ведется постоянный мониторинг уровня воды и круглосуточные дежурства. Продолжается сброс воды из водохранилищ для создания свободных емкостей. Это обеспечит безопасный пропуск воды во время паводкового периода", – сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации Нурлан Алдамжаров.

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