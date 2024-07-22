Подготовка к паводкам: экспертов из Японии привлекли для осмотра гидросооружений Казахстана
Из релиза следует, что японские эксперты проведут обследование 13-ти гидротехнических сооружений в четырех областях страны для подготовки к паводковому периоду 2025 года.
"Эта тема была в повестке встречи министра водных ресурсов и ирригации Нуржана Нуржигитова с послом Японии в Казахстане Джуном Ямадой и представителями Японского агентства международного сотрудничества (JICA)".Пресс-служба МВРИ РК
Фото: пресс-служба МВРИ РК
Специалисты агентства осматривают гидротехнические сооружения, испытавшие наибольшую нагрузку во время паводков. Визуальный осмотр объектов прошел в Костанайской, Акмолинской, Актюбинской и Абайской областях.
"Хочу поблагодарить японскую сторону за содействие. Во время паводков наши гидротехнические сооружения справились с пропуском большого объема воды, избежав каких-либо аварий. Чтобы обеспечить стабильную работу этих объектов в будущем, нам нужно внимательно изучить их состояние, определить возможные уязвимости и заранее принять меры по их устранению", – отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
Фото: пресс-служба МВРИ РК
Также стороны обсудили автоматизацию и цифровизацию гидротехнических сооружений для более эффективной борьбы с паводками. В частности, речь зашла об установке датчиков для определения уровня и объемов сброса воды.
Фото: пресс-служба МВРИ РК
18 июля 2024 года рассказали в Министерстве водных ресурсов и ирригации Казахстана рассказали, сколько всего воды было собрано в водохранилищах страны во время паводков и куда ее направили.