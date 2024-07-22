Подготовка к паводкам: экспертов из Японии привлекли для осмотра гидросооружений Казахстана

В Министерстве водных ресурсов и ирригации (МВРИ) Казахстана сегодня, 22 июля 2024 года, рассказали о подготовке к паводковому периоду следующего года, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что японские эксперты проведут обследование 13-ти гидротехнических сооружений в четырех областях страны для подготовки к паводковому периоду 2025 года.

"Эта тема была в повестке встречи министра водных ресурсов и ирригации Нуржана Нуржигитова с послом Японии в Казахстане Джуном Ямадой и представителями Японского агентства международного сотрудничества (JICA)". Пресс-служба МВРИ РК

Фото: пресс-служба МВРИ РК

Специалисты агентства осматривают гидротехнические сооружения, испытавшие наибольшую нагрузку во время паводков. Визуальный осмотр объектов прошел в Костанайской, Акмолинской, Актюбинской и Абайской областях.

"Хочу поблагодарить японскую сторону за содействие. Во время паводков наши гидротехнические сооружения справились с пропуском большого объема воды, избежав каких-либо аварий. Чтобы обеспечить стабильную работу этих объектов в будущем, нам нужно внимательно изучить их состояние, определить возможные уязвимости и заранее принять меры по их устранению", – отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Фото: пресс-служба МВРИ РК

Также стороны обсудили автоматизацию и цифровизацию гидротехнических сооружений для более эффективной борьбы с паводками. В частности, речь зашла об установке датчиков для определения уровня и объемов сброса воды.

Фото: пресс-служба МВРИ РК

18 июля 2024 года рассказали в Министерстве водных ресурсов и ирригации Казахстана рассказали, сколько всего воды было собрано в водохранилищах страны во время паводков и куда ее направили.