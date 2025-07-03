Новая система помогла избежать масштабных паводков в Казахстане
Все дело в информационной системе Tasqyn, которую запустили в феврале текущего года.
"В период с 14 марта по 18 апреля текущего года информационная система Tasqyn спрогнозировала и смоделировала паводковую ситуацию в 10 областях Казахстана. Это позволило местным исполнительным органам и департаментам по чрезвычайным ситуациям подготовиться к приходу талой воды и не допустить масштабных наводнений", – проинформировали в пресс-службе МВРИ РК сегодня.
Фото: пресс-служба МВРИ РК
В ведомстве уточнили, что моделирование осуществлялось по населенным пунктам:
- Западно-Казахстанской области,
- Актюбинской области,
- Костанайской области,
- Северо-Казахстанской области,
- Павлодарской области,
- Восточно-Казахстанской области,
- Акмолинской области,
- Карагандинской области,
- области Абай,
- области Улытау.
"При этом системой были предоставлены прогнозы по 9 из 16 фактически подтопленных населенных пунктов в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях".Пресс-служба МВРИ РК
При моделировании паводков в системе Tasqyn, как пояснили в министерстве, используются:
- прогнозные расходы и уровни воды в реках,
- прогнозные сбросы воды из водохранилищ,
- цифровые модели рельефа,
- данные батиметрических съемок.
Фото: пресс-служба МВРИ РК
Отмечается, что во время паводков Министерство водных ресурсов и ирригации РК вело мониторинг состояния водохранилищ, ежедневно внося и обновляя данные в информационной системе. Также ведомство взаимодействовало с приграничными странами и своевременно оповещало МЧС и его территориальные подразделения о возможных рисках возникновения чрезвычайных ситуаций.
"Для повышения точности прогнозов и расширения охвата системы Tasqyn уполномоченными госорганами выработаны рекомендации для ее дальнейшего развития. Разработан проект дорожной карты, в котором предусмотрены мероприятия по модернизации системы, обеспечению более высокого разрешения цифрового рельефа местности, доработке и адаптации гидрологической модели", – сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации Аслан Абдраимов.
Он заверил, что работа над улучшением информационной системы Tasqyn осуществляется на постоянной основе и будет продолжена в дальнейшем.