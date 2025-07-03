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События

Новая система помогла избежать масштабных паводков в Казахстане

Новая система помогла избежать масштабных паводков в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2025 10:08 Фото: пресс-служба МВРИ РК
В Министерстве водных ресурсов и ирригации (МВРИ) Казахстана 3 июля 2025 года рассказали, как удалось избежать масштабных паводков этой весной, сообщает Zakon.kz.

Все дело в информационной системе Tasqyn, которую запустили в феврале текущего года.

"В период с 14 марта по 18 апреля текущего года информационная система Tasqyn спрогнозировала и смоделировала паводковую ситуацию в 10 областях Казахстана. Это позволило местным исполнительным органам и департаментам по чрезвычайным ситуациям подготовиться к приходу талой воды и не допустить масштабных наводнений", – проинформировали в пресс-службе МВРИ РК сегодня.

Фото: пресс-служба МВРИ РК

В ведомстве уточнили, что моделирование осуществлялось по населенным пунктам:

  1. Западно-Казахстанской области,
  2. Актюбинской области,
  3. Костанайской области,
  4. Северо-Казахстанской области,
  5. Павлодарской области,
  6. Восточно-Казахстанской области,
  7. Акмолинской области,
  8. Карагандинской области,
  9. области Абай,
  10. области Улытау.
"При этом системой были предоставлены прогнозы по 9 из 16 фактически подтопленных населенных пунктов в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях".Пресс-служба МВРИ РК

При моделировании паводков в системе Tasqyn, как пояснили в министерстве, используются:

  • прогнозные расходы и уровни воды в реках,
  • прогнозные сбросы воды из водохранилищ,
  • цифровые модели рельефа,
  • данные батиметрических съемок.

Фото: пресс-служба МВРИ РК

Отмечается, что во время паводков Министерство водных ресурсов и ирригации РК вело мониторинг состояния водохранилищ, ежедневно внося и обновляя данные в информационной системе. Также ведомство взаимодействовало с приграничными странами и своевременно оповещало МЧС и его территориальные подразделения о возможных рисках возникновения чрезвычайных ситуаций.

"Для повышения точности прогнозов и расширения охвата системы Tasqyn уполномоченными госорганами выработаны рекомендации для ее дальнейшего развития. Разработан проект дорожной карты, в котором предусмотрены мероприятия по модернизации системы, обеспечению более высокого разрешения цифрового рельефа местности, доработке и адаптации гидрологической модели", – сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации Аслан Абдраимов.

Он заверил, что работа над улучшением информационной системы Tasqyn осуществляется на постоянной основе и будет продолжена в дальнейшем.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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