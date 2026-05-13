Право

Единый порядок утверждения образовательно-оздоровительных программ для детей внедрят в РК

Фото: Zakon.kz
Министерство просвещения разработало проект правил по разработке, согласованию и утверждению образовательно-оздоровительных программ несовершеннолетним, а также требований к их структуре и содержанию, сообщает Zakon.kz.

Проект приказа устанавливает единый и обязательный порядок разработки, согласования и утверждения образовательно-оздоровительных программ для несовершеннолетних.

Также будут определены четкие требования к их структуре и содержанию: единая структура программы, обязательные разделы, требования к образовательному и оздоровительному модулям.

Документ позволит обеспечить качество, безопасность и эффективность таких программ.

По ожиданию разработчиков, в летний период 2026 года будет внедрен унифицированный подход к содержанию и структуре программ, повысится прозрачность процедур их утверждения, улучшится качество предоставляемых детям услуг. Вместе с тем усилится ответственность организаций, реализующих данные программы.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 26 мая.

