Шестиклассница в Актау подверглась буллингу со стороны одноклассника

Житель Актау Сергей Жигунов заявил о том, что его дочь, которая учится в 6 классе, подверглась буллингу со стороны одноклассника. На инцидент обратили внимание в полиции и в Управлении образования Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Lada.kz, на мобильный телефон девочки со стороны одноклассника стали поступать пугающие сообщения о похищении, изнасиловании и надругательстве.

"Дочь показала мне все сообщения с угрозами расправы от одноклассника и с неизвестного номера, а также оскорбления и матерные выражения, направленные в адрес моей семьи, в том числе моей супруги, которая работает учителем и завучем в этой же школе. Я начал выяснять обстоятельства и написал заявление в полицию, после чего была установлена личность мальчика, который присылал эти сообщения. Оказалось, что он действовал по просьбе своего друга, того же одноклассника моей дочери, который также отправлял ей угрозы через SMS", – рассказал Жигунов.

Изначально родители девочки и мальчика пытались разобраться в ситуации самостоятельно, но затем мама мальчика отказалась признавать его вину. В результате отец написал заявление в полицию.

В пресс-службе Департамента полиции Мангистауской области сообщили, что по данному факту составлен административный протокол по ч. 1 ст. 127-2 "Травля (буллинг, кибербуллинг) несовершеннолетнего". Школьника поставили на учет.

Между тем в Управлении образования региона заявили, что обе стороны встретились для разрешения спора в порядке медиации, но не смогли договориться.

"Этот вопрос будет обсуждаться на следующем совещании по делам несовершеннолетних при акимате. Ребенок будет поставлен на внутришкольный учет, с ним будет проведена необходимая профилактическая работа. Кроме того, родители привлечены к административной ответственности", – сказали в управлении.

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