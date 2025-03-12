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Общество

Все больше родителей в Казахстане не заботятся о своих детях

Дети, ребенок, родители, зима, холод, заморозки, мороз, снег, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2025 13:30 Фото: Zakon.kz
Председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения Насымжан Оспанова 12 марта 2025 года на пресс-конференции в СЦК заявила, что в стране увеличиваются случаи неисполнения родительских обязанностей, сообщает Zakon.kz.

Она отметила, что наблюдается увеличение числа административных правонарушений, связанных с ненадлежащим исполнением родительских обязанностей. За последние пять лет – в 3,5 раза, с 5 тыс. случаев в 2020 году до 19 тыс. случаев в 2024 году. 

"Также в два раза возросло число правонарушений, связанных с нахождением несовершеннолетних в ночное время вне дома без сопровождения взрослых, с 65 тыс. в 2020 году до 112 тыс. в 2024 году", – сказала Насымжан Оспанова.

Почти в три раза увеличилось количество фактов пребывания детей в ночное время в развлекательных заведениях, с 844 до 2406 случаев.

"С началом теплого времени года возрастает число несчастных случаев, связанных с падениями из окон, утоплениями и другими происшествиями с детьми. Анализ показывает, что в подавляющем большинстве случаев выпадения из окон – около 80% – происходят в домашних условиях с детьми в возрасте от 2 до 5 лет", – рассказала глава комитета.

Кроме того, много несчастных случаев с детьми происходит в реках, озерах и каналах. В 90% таких происшествий дети находились у воды без должного присмотра взрослых. Основной причиной происшествий является недостаточный контроль со стороны взрослых и недооценка мер предосторожности.

Ранее сообщалось, что казахстанских родителей обяжут покупать детские SIM-карты.

Бауыржан Муканов
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