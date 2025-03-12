В Министерстве просвещения прокомментировали ситуацию с избиением ребенка в Семее

Председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения Насымжан Оспанова 12 марта 2025 года на пресс-конференции в СЦК прокомментировала ситуацию с жестоким избиением школьника в Семее, сообщает Zakon.kz.

Она считает, что госорганам надо пытаться сохранить детей в семье и лишать родительских прав только в крайних случаях.

"Детям 12 лет. Наша задача – биться за этих детей. Это всего лишь 12-летние дети, за которых можно еще побороться. Лишение родительских прав – это по-настоящему крайняя мера", – сказала Насымжан Оспанова.

Она отметила, что сейчас прорабатывается вопрос создания центров поддержки семьи, где будет внедряться метод "кейс-менеджмента".

"Когда не только ребенком занимаются, но и семьей. Это трудоустройство, это лечение, это охват дополнительным образованием ребенка. Это образование и воспитание и так далее. Есть шанс еще помочь этим детям и не направлять их в специальные учреждения и не лишать родительских прав. Это позиция Комитета по охране прав детей, поскольку все-таки это еще малыши", – пояснила Оспанова.

Ранее сообщалось, что полиция расследует издевательство над школьником в Семее. Двух несовершеннолетних из неблагополучных семей после инцидента направят в спецшколу. Трое родителей лишены своих прав.