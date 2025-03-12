ДУМК обеспокоено завышением цен на ауызашар в Рамазан и призывает к справедливости

В Духовном управлении мусульман Казахстана (ДУМК) 12 марта 2025 года выступили с заявлением. В нем идет обращение к владельцам кафе, ресторанов и других заведений общественного питания с просьбой предлагать доступные цены на меню для ауызашара в месяц Рамазан, сообщает Zakon.kz.

Так, в ДУМК подчеркнули, что пост – время духовного очищения, а организация ифтара не должна превращаться в соревнование или приводить к излишествам.

"К сожалению, в последнее время наблюдается тенденция завышения цен на меню, что вызывает недоумение среди населения. Мы призываем владельцев заведений общественного питания проявить понимание и предложить доступные и скромные варианты трапез". Пресс-служба ДУМК

Священный месяц Рамазан начался 1 марта 2025 года.

Ночь с 26 на 27 марта – священная ночь Кадр (Лайлатуль аль-Кадр). 30 марта – праздник Ораза айт.

Расписание поста и намаза по регионам казахстанцы могут скачать с сайта ДУМК по этой ссылке.

Примечательно, что в феврале ДУМК уже обращалось к предпринимателям по поводу цен на продукты.