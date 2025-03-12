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Общество

Парламент поддержал позицию правительства по часовому поясу – Ермек Кошербаев

Часы, часовой пояс, время, смена часового пояса, часовой пояс Казахстана, часовой пояс в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2025 13:52 Фото: Zakon.kz
Заместитель премьер-министра Ермек Кошербаев на брифинге в Мажилисе Парламента РК 12 марта 2025 года, высказываясь об итогах исследования влияния единого часового пояса на здоровье казахстанцев, заявил, что было принято взвешенное решение, сообщает Zakon.kz.

По его словам, вчера на заседании фракции Amanat правительство представило итоги комплексного мониторинга о влиянии единого часового пояса.

"Полученные результаты показывают, что никаких влияний непосредственно на здоровье, количество увеличения заболеваний или снижение успеваемости учеников отмечено не было. Депутаты фракции Amanat представленный отчет поддержали. Хочу отметить, что обсуждение данного вопроса, когда депутаты приезжали в регионы, происходило с привлечением экспертного сообщества – отраслевых научно-исследовательских институтов", – сказал Ермек Кошербаев в среду.

Как подчеркнул вице-премьер, эмоциональный накал, который был, сейчас спал.

"Думаю, в этом вопросе казахстанское общество пришло к определенному разумному компромиссу. Думаю, многие последуют примеру ВКО, где принято решение о гибком рабочем графике. Это приемлемая форма и существует во многих государствах", – заключил Ермек Кошербаев.

11 марта 2025 года в правительстве представили итоги мониторинга влияния перевода времени на здоровье казахстанцев.

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, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2025 13:52
Депутаты фракции Amanat поддержали решение правительства по единому часовому поясу
, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2025 13:52

О том, сколько потратили на исследование влияния перевода времени на здоровье казахстанцев, можете узнать по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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