#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
542.8
637.84
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
542.8
637.84
6.49
События

Ермек Кошербаев посетил социальные объекты Шымкента

Кошербаев посетил соцобъекты Шымкента, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2025 20:55 Фото: primeminister.kz
В рамках рабочей поездки в Шымкент заместитель премьер-министра Ермек Кошербаев ознакомился с деятельностью ряда социальных учреждений города, сообщает Zakon.kz.

Вице-премьер посетил Центр оказания специальных социальных услуг №2, рассчитанный на 240 мест. Учреждение оказывает стационарные услуги лицам с психоневрологическими нарушениями старше 18 лет. В настоящее время здание требует капитального ремонта и модернизации инженерных сетей для обеспечения безопасных и комфортных условий работы и пребывания посетителей. Этот вопрос будет рассмотрен в рабочем порядке с привлечением профильных государственных органов и экспертов.

Фото: primeminister.kz

Особое внимание Ермек Кошербаев уделил Центру активного долголетия, который пользуется большой популярностью у жителей старшего возраста. Здесь пенсионеры получают широкий спектр услуг: медицинские и психологические консультации, занятия спортом и творческими направлениями, обучение компьютерной грамотности и иностранным языкам. Сегодня услугами центра пользуются 130 человек.

Фото: primeminister.kz

Во время посещения вице-премьер пообщался с представителями старшего поколения, выслушал их предложения и впечатления. Жительница Шымкента Айнагуль Мырзаева поделилась своим опытом.

"Раньше я много времени проводила дома одна. Здесь у меня появилась компания, новые друзья, новые занятия. Настроение улучшилось, жизнь снова обрела радость и смысл. Мы танцуем, общаемся, за нашим здоровьем внимательно следят", – рассказала она.

В этот день в Центре звучала музыка, его посетители исполнили вальс, демонстрируя, что энергия и радость жизни не зависят от возраста.

Фото: primeminister.kz

"Очень важно не только поддерживать здоровье пожилых людей, но и помогать им чувствовать себя частью общества, раскрывать таланты и интересы. Здесь, в Шымкенте, мы видим пример того, как можно сочетать медицинскую помощь, культурное развитие и теплую атмосферу общения. Такие центры – это настоящие точки опоры для старшего поколения. Мы будем работать над тем, чтобы подобные учреждения появлялись во всех регионах страны, чтобы ни один пожилой человек не оставался без внимания и заботы", – подчеркнул Ермек Кошербаев.

Фото: primeminister.kz

В Шымкенте проживает более 99 тыс. пенсионеров, среди них 1482 труженика тыла и один ветеран Великой Отечественной войны. Забота о них – это не только дело общества, но и важное направление работы государства. Правительство последовательно поддерживает развитие таких учреждений, ведь именно они помогают людям старшего поколения чувствовать внимание, уважение и уверенность в завтрашнем дне.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Балаева вручила ЮНЕСКО проект номинационного досье объекта смешанного наследия "Устюрт"
20:03, Сегодня
Балаева вручила ЮНЕСКО проект номинационного досье объекта смешанного наследия "Устюрт"
Без сосисок в тесте, сладкого чая и шоколада: чем теперь кормят школьников в Казахстане
17:30, Сегодня
Без сосисок в тесте, сладкого чая и шоколада: чем теперь кормят школьников в Казахстане
Главный старт осени Almaty Marathon пройдет 28 сентября и соберет 16 000 бегунов
13:45, Сегодня
Главный старт осени Almaty Marathon пройдет 28 сентября и соберет 16 000 бегунов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: