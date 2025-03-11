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Общество

Единый часовой пояс: в правительстве представили итоги мониторинга

Часы, часовой пояс, время, смена часового пояса, часовой пояс Казахстана, часовой пояс в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2025 10:12 Фото: Zakon.kz
Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев на заседании правительства 11 марта 2025 года озвучил результаты исследования влияния перевода времени на здоровье казахстанцев, передает корреспондент Zakon.kz.

Премьер-министр Олжас Бектенов озвучил, что глава государства поручил правительству и Парламенту конструктивно рассмотреть данный вопрос и совместно принять взвешенное решение.

Мониторинг показал отсутствие негативных эффектов от принятого решения о введении единого часового пояса.

Глава Минторговли отметил, что было проведено исследование влияния перевода времени на здоровье людей, электропотребление, трудовую деятельность, ДТП, успеваемость детей и другие аспекты.

"Результаты, основанные на данных, показывают отсутствие негативного воздействия смены часового пояса на ключевые показатели жизнедеятельности населения. Вместе с тем ряд маслихатов поддержали корректировку рабочего графика с 08:00 до 17:00 – эти меры направлены на улучшение баланса между профессиональной и личной жизнью. Указанный опыт, при необходимости, будет распространяться на другие регионы", – озвучил Арман Шаккалиев.

Жители Казахстана начали жить в едином часовом поясе UTC+5 с 1 марта 2024 года. 14 ноября министр науки и высшего образования Саясат Нурбек заявил, что Минздрав запросил отдельное научное исследование о влиянии смены часового пояса на жизнь казахстанцев.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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