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Общество

Госслужащего в Мангистауской области отстранили от должности за азартные игры

Государственная служба, госслужба, госслужащий, государственный аппарат, госаппарат, государственная работа, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2025 08:45 Фото: Zakon.kz
Сотрудника Департамента государственных доходов Мангистауской области отстранили от должности за ставки в азартных играх, сообщает Zakon.kz.

Об инциденте Lada.kz сообщили в департаменте Агентства по делам государственной службы региона.

В ведомство поступила информация о том, что сотрудник областного Департамента госдоходов делал ставки в азартных играх. В отношении государственного служащего начали служебное расследование.

"В ТОО "Netbet" направлен запрос по данному факту. В ответе на запрос указано, что государственный служащий в качестве игрока зарегистрировался в ТОО "Netbet" 15.08.2020 года, а также то, что в период с 25.12.2023 по 13.12.2024 год на счет азартной игры внесены денежные средства в размере 56 500 тенге и произведено снятие средств в размере 70 550 тенге", – сообщили в ведомстве.

Результат служебного расследования рассмотрен дисциплинарной комиссией Департамента госдоходов по Мангистауской области.

После этого на имя руководителя ведомства внесли рекомендацию об освобождении от занимаемой должности провинившегося сотрудника.

Ранее на севере Казахстана чиновников также уволили за ставки в букмекерских конторах.

Аксинья Титова
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