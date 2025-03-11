На севере Казахстана чиновников уволили за ставки в букмекерских конторах

В Северо-Казахстанской области государственные служащие лишись работы из-за увлечения азартными играми. Об этом Zakon.kz стало известно из заявления региональной прокуратуры.

Так, в ведомстве напомнили, что в июле 2024 года были внесены дополнения в закон "О противодействии коррупции" согласно которым госслужащим запрещено играть в азартные игры, в противном случае они подлежат увольнению по отрицательным мотивам.

После проверок были выявлены факты несоблюдения антикоррупционных ограничений государственными служащими по участию в азартных играх.

"Главный специалист Отдела строительства и архитектуры акимата Акжарского района в нарушение требований закона на систематической основе осуществлял "ставки" в букмекерской конторе", – уточнили в прокуратуре 11 марта 2025 года.

Такие же нарушения выявлены в отношении главных специалистов аппарата акима Уялинского сельского округа и Отдела образования Акжарского района.

В итоге, по актам прокурорского надзора вышеназванные должностные лица уволены.

"Всем государственным служащим строго указано на соблюдение антикоррупционных ограничений". Пресс-служба прокуратуры СКО

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