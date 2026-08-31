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Общество

Ставки на миллионы: госслужащих наказали за азартные игры в Акмолинской области

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В Акмолинской области государственных служащих привлекли к дисциплинарной ответственности за участие в азартных играх, сообщает Zakon.kz.

Подробности сегодня, 31 августа 2026 года, раскрыла прокуратура региона:

"Прокуратурой Шортандинского района в ходе анализа соблюдения требований антикоррупционного законодательства выявлены факты участия отдельных государственных служащих в азартных играх и пари посредством букмекерских контор. Установлено, что одним из госслужащих на системной основе осуществлялись ставки через мобильное приложение букмекерской конторы. Общая сумма пополнений игрового счета превысила 5,7 млн тенге".

Как отмечается, по результатам проверки выявлены нарушения требований законодательства о противодействии коррупции, государственной службе и норм служебной этики.

"Прокуратурой внесен акт прокурорского надзора, по результатам рассмотрения которого в отношении виновных лиц приняты меры дисциплинарного воздействия".Прокуратура Акмолинской области

Также сообщается, что проведена профилактическая работа по недопущению подобных нарушений.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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