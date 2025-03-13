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Общество

Новый маршрут появится в Алматы

Алматы, автобусы, новый маршрут, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2025 10:41 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы для транспортного обеспечения жителей мкр. Ерменсай увеличат количество автобусов и организуют новый маршрут. Соответствующее поручение 13 марта 2025 года дал аким города Ерболат Досаев в ходе встречи с жителями Бостандыкского района, сообщает Zakon.kz.

Отвечая на вопрос жителей о нехватке автобусов в мкр. Ерменсай, аким мегаполиса отметил, что изначально данный микрорайон был садоводческим товариществом, где изначально были узкие дороги, которые на сегодня вплотную застроены домами и заборами.

"Расширять дороги некуда, и большие автобусы там проехать не могут. Единственный вариант – это увеличить количество малогабаритных автобусов на действующем маршруте, чтобы сократить интервал. Также поручаю Управлению городской мобильности запустить еще один короткий маршрут, который будет курсировать непосредственно между мкр. Ерменсай и остановкой в "Казахфильме", – подчеркнул Ерболат Досаев.

По его словам, данная работа будет проведена до концы мая текущего года.

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Ранее Ерболат Досаев заявил, что в Алматы в 2025 году начнется капитальный ремонт фонтанов на площади Республики.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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