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Общество

Отравление школьников снеками: в Минторговли высказались о сомнительном товаре

Фрукты, овощи, овощной, магазин, супермаркет, продукты питания, магазин у дома, маленькие магазины, маленький магазин, продуктовый магазин, продуктовый, минимаркет, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2025 14:12 Фото: unsplash
Вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев 13 марта 2025 года в Сенате прокомментировал отравление школьников снеками в Актюбинской области, сообщает Zakon.kz.

Он пояснил, что компетентные органы должны определить, действительно ли товар поступил из Китая. За поступлением еды на полки надзор осуществляют Минздрав, Минсельхоз и Минфин. Санэпиднадзор при МСХ проверяет товары на наличие документов и сертификатов.

"В случае возникновения таких ситуаций происходит анализ, проверяется и выявляется источник. Если все подтверждается, то происходит изъятие. Здесь голословно заявлять, что из Китая, мне кажется, не совсем правильно, нужно разбираться, откуда этот товар поступил и действительно ли отравление произошло из-за этого товара", – сказал Кайрат Торебаев.

Он посоветовал казахстанцам внимательно читать упаковку товаров, проверять сроки годности продукции, так как зачастую бизнесмены продают просроченную еду.

"Рынок большой, к сожалению, бывают недобросовестные у нас бизнесмены. Рекомендация будет следующего характера. Я всегда читаю упаковку полностью, смотрю дату выпуска, потому что иногда бывает, что продавцы сами не знают о том, что товар просрочен и так далее", – отметил вице-министр.

Он также посоветовал обращаться в Комитет по защите прав потребителей и на горячую линию министерства в случае выявления ошибок и неправильной маркировки товаров.

Ранее сообщалось, что после отравления школьников из магазинов в Актюбинской области изымают китайскую еду. Предположительно, именно китайские снеки стали причиной массового отравления в селе Кобда. 23 ученика четвертого класса попали в больницу с признаками отравления. Выяснилось, что снеки продавали в магазине без разрешительных документов.

Бауыржан Муканов
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