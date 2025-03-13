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Общество

Рост цен на говядину в южных регионах Казахстана прокомментировали в Минторговли

Зеленый базар, продукты питания, торговля, базар, рынок, мясной цех, мясо, разделка мяса, цены на мясо, мясная продукция, стоимость мяса, мясной отдел, цена мяса, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2025 11:29 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев 13 марта 2025 года в кулуарах Сената Парламента РК прокомментировал рост цен на говядину в южных регионах страны, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что Казахстан традиционно является экспортером говядины в Узбекистан. Ежегодно в соседнее государство отправляют порядка 20 тыс. тонн этой продукции. С начала текущего года индекс цен на говядину вырос на 8,4%, за неделю рост цен составил 0,6%.

"С начала года во всех 20 регионах мы наблюдаем рост цен, в разных областях по-разному, в некоторых больше, в некоторых меньше. В Туркестанской области официальная статистика показывает 3,1% роста. В целом, по республике цена, по официальной статистике опять же, 2800 тенге", – сказал Кайрат Торебаев.

Ранее министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров сообщал, что повышение цен на мясо в Казахстане связано с высоким спросом со стороны Таджикистана и Узбекистана.

Бауыржан Муканов
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