После отравления школьников из магазинов в Актюбинской области изымают китайскую еду

После массового отравления четвероклассников в регионе убирают с прилавков китайские снеки, сообщает Zakon.kz.

Как передает "КТК", санврачи побывали с проверкой уже в 200 магазинах Актюбинской области. Правда, сколько именно подозрительной продукции убрали с торговых прилавков, не уточняют.

Со слов руководителя областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля Райхан Койшановой, продукция из трех торговых точек направлена в лабораторию для исследования на микробиологические и санитарно-химические показатели. Результаты исследования будут готовы через пять-шесть дней.

Предположительно, именно китайские снеки стали причиной массового отравления в селе Кобда. Целому классу из 23 учеников стало плохо от вкуса и даже запаха сомнительной закуски. В итоге ученики четвертого класса попали в больницу с признаками отравления. Выяснилось, что продавали снеки в магазине без разрешительных документов.

А в ближайшее время Минздрав Казахстана предложит школьникам в новом меню конину, жент и полезные йогурты.