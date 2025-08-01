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Общество

Домогательства в мечети в Актобе: ДУМК сделало заявление

Мечеть в Алматы, мечети Алматы, мусульманство, мусульманская вера, ислам, мусульмане, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2025 07:38 Фото: Zakon.kz
В Духовном управлении мусульман Казахстана (ДУМК) осудили мужчину, который с непристойным подтекстом приставал к девушке в мечети Актобе, сообщает Zakon.kz.

В ДУМК подчеркнули, что мечеть – это место поклонения и воспитания.

"Каждый, кто приходит туда, обязан вести себя сдержанно и уважительно. В исламском шариате недопустимы оскорбления, грубые высказывания, особенно в адрес женщин, – это противоречит нормам мусульманской этики и является порицаемым поступком. Духовное управление мусульман Казахстана осуждает действия мужчины, который позволил себе недопустимые высказывания в адрес девушки в Актобе. Такие поступки несовместимы с понятием мусульманской морали и противоречат принципам человечности", – говорится в заявлении.

Вместе с тем в ДУМК призвали всех сохранять спокойствие и благоразумие, не поддаваться на ложную информацию и провокации.

24 июля у выхода из мечети "Нур Гасыр" города Актобе мужчина проявил некорректное поведение по отношению к прихожанке, преградив ей путь и допустив высказывания с непристойным подтекстом. 29 июля состоялся суд. Его арестовали.

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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