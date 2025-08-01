Домогательства в мечети в Актобе: ДУМК сделало заявление

В Духовном управлении мусульман Казахстана (ДУМК) осудили мужчину, который с непристойным подтекстом приставал к девушке в мечети Актобе, сообщает Zakon.kz.

В ДУМК подчеркнули, что мечеть – это место поклонения и воспитания.

"Каждый, кто приходит туда, обязан вести себя сдержанно и уважительно. В исламском шариате недопустимы оскорбления, грубые высказывания, особенно в адрес женщин, – это противоречит нормам мусульманской этики и является порицаемым поступком. Духовное управление мусульман Казахстана осуждает действия мужчины, который позволил себе недопустимые высказывания в адрес девушки в Актобе. Такие поступки несовместимы с понятием мусульманской морали и противоречат принципам человечности", – говорится в заявлении.

Вместе с тем в ДУМК призвали всех сохранять спокойствие и благоразумие, не поддаваться на ложную информацию и провокации.

24 июля у выхода из мечети "Нур Гасыр" города Актобе мужчина проявил некорректное поведение по отношению к прихожанке, преградив ей путь и допустив высказывания с непристойным подтекстом. 29 июля состоялся суд. Его арестовали.