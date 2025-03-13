Знаменитый учитель рассмешила Казнет различиями мальчиков от девочек

Сельский учитель из Казахстана продолжает покорять социальные сети. Ботагоз Омарова в формате коротких видеороликов преподносит изучение языка и литературы с юмором и креативным подходом. На этот раз педагог разместила новый ролик, развеселив аудиторию, сообщает Zakon.kz.

Так, Омарова сначала показала учеников пятого класса, а потом одиннадцатого. Если в первой части ролика девочки оказываются выше всех мальчиков, то уже во второй части мальчики перегоняют девочек.

Комментаторам очень понравилась эта идея. Пользователи Сети также вспомнили свои школьные года.

"Никогда не забуду 1 сентября в 7-м классе, когда мои одноклассники стали дядями за 3 месяца".

"У всех в классе был тот самый человек, который со второго до 11-го класса остался таким же?"

"Ох, уж это чувство, когда после летних каникул пятого класса все девочки становятся годзиллами".

"У нас мальчишки сильно возмужали за лето перед 11-м классом".

"У меня сын в седьмом классе самый маленький был, в 11-м – выше всех".

"Я была в том самом классе, где мы с 1 по 9-й были одинаковыми карликами, так и закончили 9 классов".

"Мы с одноклассниками после каникул заново знакомились".

"Я помню, когда мальчики после лета вернулись с "мужскими" голосами. Я была в шоке это слышать после их пискливых голосов. Так сказать, травмы моего детства".

Об Омаровой мы рассказывали в начале марта. Тогда она вошла в престижный список Discover List 2025 от TikTok как один из 50 выдающихся креаторов. Ботагоз Омарова была отмечена в категории "Преподаватели", подчеркивающей ее вклад в развитие образовательного контента на платформе.

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