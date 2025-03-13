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Общество

Знаменитый учитель рассмешила Казнет различиями мальчиков от девочек

Школа, школьники, школьная линейка, ученики, 1 сентября, первое сентября, День знаний, ученики средних классов , фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2025 16:23 Фото: Zakon.kz
Сельский учитель из Казахстана продолжает покорять социальные сети. Ботагоз Омарова в формате коротких видеороликов преподносит изучение языка и литературы с юмором и креативным подходом. На этот раз педагог разместила новый ролик, развеселив аудиторию, сообщает Zakon.kz.

Так, Омарова сначала показала учеников пятого класса, а потом одиннадцатого. Если в первой части ролика девочки оказываются выше всех мальчиков, то уже во второй части мальчики перегоняют девочек.

Комментаторам очень понравилась эта идея. Пользователи Сети также вспомнили свои школьные года.

  • "Никогда не забуду 1 сентября в 7-м классе, когда мои одноклассники стали дядями за 3 месяца".
  • "У всех в классе был тот самый человек, который со второго до 11-го класса остался таким же?"
  • "Ох, уж это чувство, когда после летних каникул пятого класса все девочки становятся годзиллами".
  • "У нас мальчишки сильно возмужали за лето перед 11-м классом".
  • "У меня сын в седьмом классе самый маленький был, в 11-м – выше всех".
  • "Я была в том самом классе, где мы с 1 по 9-й были одинаковыми карликами, так и закончили 9 классов".
  • "Мы с одноклассниками после каникул заново знакомились".
  • "Я помню, когда мальчики после лета вернулись с "мужскими" голосами. Я была в шоке это слышать после их пискливых голосов. Так сказать, травмы моего детства".

Об Омаровой мы рассказывали в начале марта. Тогда она вошла в престижный список Discover List 2025 от TikTok как один из 50 выдающихся креаторов. Ботагоз Омарова была отмечена в категории "Преподаватели", подчеркивающей ее вклад в развитие образовательного контента на платформе.

Ранее блогер Диана Гагуа устроила опрос среди прекрасной половины человечества в одном из гламурных баров Астаны. Женщинам она задавала лишь один вопрос: "Сколько должен зарабатывать мужчина, чтобы познакомиться с вами?" Ответы весьма удивили пользователей Казнета.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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