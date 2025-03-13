Знаменитый учитель рассмешила Казнет различиями мальчиков от девочек
Так, Омарова сначала показала учеников пятого класса, а потом одиннадцатого. Если в первой части ролика девочки оказываются выше всех мальчиков, то уже во второй части мальчики перегоняют девочек.
Комментаторам очень понравилась эта идея. Пользователи Сети также вспомнили свои школьные года.
- "Никогда не забуду 1 сентября в 7-м классе, когда мои одноклассники стали дядями за 3 месяца".
- "У всех в классе был тот самый человек, который со второго до 11-го класса остался таким же?"
- "Ох, уж это чувство, когда после летних каникул пятого класса все девочки становятся годзиллами".
- "У нас мальчишки сильно возмужали за лето перед 11-м классом".
- "У меня сын в седьмом классе самый маленький был, в 11-м – выше всех".
- "Я была в том самом классе, где мы с 1 по 9-й были одинаковыми карликами, так и закончили 9 классов".
- "Мы с одноклассниками после каникул заново знакомились".
- "Я помню, когда мальчики после лета вернулись с "мужскими" голосами. Я была в шоке это слышать после их пискливых голосов. Так сказать, травмы моего детства".
Об Омаровой мы рассказывали в начале марта. Тогда она вошла в престижный список Discover List 2025 от TikTok как один из 50 выдающихся креаторов. Ботагоз Омарова была отмечена в категории "Преподаватели", подчеркивающей ее вклад в развитие образовательного контента на платформе.
Ранее блогер Диана Гагуа устроила опрос среди прекрасной половины человечества в одном из гламурных баров Астаны. Женщинам она задавала лишь один вопрос: "Сколько должен зарабатывать мужчина, чтобы познакомиться с вами?" Ответы весьма удивили пользователей Казнета.