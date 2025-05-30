Роза Рымбаева с сыновьями напомнила, как звучит настоящая музыка
Фото: pxhere
Известная казахстанская певица Роза Рымбаева вместе с сыновьями Али Окаповым и Мади Рымбаевым представила аудитории клип на новую композицию под названием Esimde. Анонс нового произведения разместили артисты в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.
Целиком клип можно посмотреть на YouTube-канале.
Комментаторы энергично отреагировали на музыкальную новинку в казахстанском шоу-бизнесе.
В описании к видео значится, что композитором выступил Али Окапов, а слова к песне написал Али Сражадин.
- Отличная работа! Поздравляю!
- Прекрасный талант, неповторимый голос. Хорошая смена поколений.
- Голос Розы Рымбаевой такой уникальный, чистый. Желаю вам долгой и счастливой жизни.
- Хорошая работа, душевно.
- Слушаю и не могу сдержать эмоции! Али – мой краш с самого детства, и с каждым годом он только вдохновляет еще больше. Музыка, текст, клип – все на высоте! Семья Рымбаевых – это настоящая сокровищница таланта.
- Такая красивая песня.
- Мама и два сына – как это символично.
- Голос Розы Рымбаевой – это ДНК Казахстана, – отметили поклонники после прослушивания.
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