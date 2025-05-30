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Культура и шоу-бизнес

Роза Рымбаева с сыновьями напомнила, как звучит настоящая музыка

песня, видео, Роза Рымбаева, Али Окапов, семья, Мади Рымбаев, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2025 11:36 Фото: pxhere
Известная казахстанская певица Роза Рымбаева вместе с сыновьями Али Окаповым и Мади Рымбаевым представила аудитории клип на новую композицию под названием Esimde. Анонс нового произведения разместили артисты в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

Целиком клип можно посмотреть на YouTube-канале.

Комментаторы энергично отреагировали на музыкальную новинку в казахстанском шоу-бизнесе.

В описании к видео значится, что композитором выступил Али Окапов, а слова к песне написал Али Сражадин.

  • Отличная работа! Поздравляю!
  • Прекрасный талант, неповторимый голос. Хорошая смена поколений.
  • Голос Розы Рымбаевой такой уникальный, чистый. Желаю вам долгой и счастливой жизни.
  • Хорошая работа, душевно.
  • Слушаю и не могу сдержать эмоции! Али – мой краш с самого детства, и с каждым годом он только вдохновляет еще больше. Музыка, текст, клип – все на высоте! Семья Рымбаевых – это настоящая сокровищница таланта.
  • Такая красивая песня.
  • Мама и два сына – как это символично.
  • Голос Розы Рымбаевой – это ДНК Казахстана, – отметили поклонники после прослушивания.

Ранее мы рассказывали, что виртуоз-домбрист Алексей Лодочников из Астаны стал одним из счастливых обладателей билета на концерт американской звезды Дженнифер Лопес. Блогер разместил юмористическое видео и показал кадры репетиции к зрелищному выступлению.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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