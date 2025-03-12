#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
488.53
531.91
5.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
488.53
531.91
5.68
Общество

Заоблачные запросы казахстанок к зарплатам мужчин шокировали Казнет

Запросы казахстанки зарплаты мужчины Казнет, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2025 12:55 Фото: pexels
Блогер Диана Гагуа устроила опрос среди прекрасной половины человечества в одном из гламурных баров Астаны. Женщинам она задавала лишь один вопрос: "Сколько должен зарабатывать мужчина, чтобы познакомиться с вами?". Ответы весьма удивили пользователей Казнета, сообщает Zakon.kz.

Так, первая девушка уверенно заявила, что мужчина должен зарабатывать не меньше 50 миллионов тенге в месяц. Другая заверила, что согласна на 30 млн.

Затем цифры пошли быстро вверх. Кто-то сказал про 100, затем можно услышать про 200 миллионов.

Неожиданно одна из опрашиваемых уточнила, что ей нужно всего 4 миллиона. "Я стараюсь адекватно отвечать", – добавила она.

Еще одна подчеркнула, что самое главное в человеке – душа, но, по ее словам, мужчина должен зарабатывать 300 млн. Так как ему "самому будет некомфортно с ней".

Впрочем, никто из комментаторов не согласился с этими требованиями. В ответ прозвучали лишь насмешки.

  • Вы эти деньги в руках держали? Cмешно и только.
  • Вопрос такой: "Почему или за что мужчины, которые зарабатывают 30 млн в месяц, должны с вами встречаться или жениться? Что вы можете им дать?
  • Девочки, вы на Луне живете.
  • Не держите их долго, а то на метро опоздают.
  • Это видео снято после курса по повышению самооценки.
  • Девочки, вы точно из Казахстана?
  • Официант! Чай фантазеркам.
  • А потом выйдут за парня, которого будут сами содержать.
  • Ержан, просыпайся. Ты че?
  • Что-то они слишком загнули.
  • Прошу прощения за девушек, испанский стыд.
  • Миллионеры, забирайте красоток скорее!

Ранее мы рассказывали, что популярный казахстанский блогер Асель опубликовала новое видео. На нем один из ее сыновей задает вопрос, который касается передачи одежды от старших детей младшим. По его мнению, это вовсе не справедливо. Речь и воспитание мальчика изумили пользователей Сети.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Поделиться новостью
Читайте также
Весна спешит на юг Казахстана
Общество
13:53, Сегодня
Весна спешит на юг Казахстана
Ермек Кошербаев: Парламент поддержал позицию правительства по часовому поясу
Общество
13:52, Сегодня
Ермек Кошербаев: Парламент поддержал позицию правительства по часовому поясу
Почему казахстанские родители не уважают право детей на частную жизнь
Общество
13:37, Сегодня
Почему казахстанские родители не уважают право детей на частную жизнь
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: