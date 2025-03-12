Заоблачные запросы казахстанок к зарплатам мужчин шокировали Казнет

Блогер Диана Гагуа устроила опрос среди прекрасной половины человечества в одном из гламурных баров Астаны. Женщинам она задавала лишь один вопрос: "Сколько должен зарабатывать мужчина, чтобы познакомиться с вами?". Ответы весьма удивили пользователей Казнета, сообщает Zakon.kz.

Так, первая девушка уверенно заявила, что мужчина должен зарабатывать не меньше 50 миллионов тенге в месяц. Другая заверила, что согласна на 30 млн.

Затем цифры пошли быстро вверх. Кто-то сказал про 100, затем можно услышать про 200 миллионов.

Неожиданно одна из опрашиваемых уточнила, что ей нужно всего 4 миллиона. "Я стараюсь адекватно отвечать", – добавила она.

Еще одна подчеркнула, что самое главное в человеке – душа, но, по ее словам, мужчина должен зарабатывать 300 млн. Так как ему "самому будет некомфортно с ней".

Впрочем, никто из комментаторов не согласился с этими требованиями. В ответ прозвучали лишь насмешки.

Вы эти деньги в руках держали? Cмешно и только.

Вопрос такой: "Почему или за что мужчины, которые зарабатывают 30 млн в месяц, должны с вами встречаться или жениться? Что вы можете им дать?

Девочки, вы на Луне живете.

Не держите их долго, а то на метро опоздают.

Это видео снято после курса по повышению самооценки.

Девочки, вы точно из Казахстана?

Официант! Чай фантазеркам.

А потом выйдут за парня, которого будут сами содержать.

Ержан, просыпайся. Ты че?

Что-то они слишком загнули.

Прошу прощения за девушек, испанский стыд.

Миллионеры, забирайте красоток скорее!

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