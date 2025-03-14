Резкое потепление до 23°С принесет в Казахстан антициклон

Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня – с 15 по 17 марта 2025 года. Из него следует, что ожидается повышение температуры воздуха, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", температурный фон ожидается:

на западе страны основной фон ночью +2+7°С, днем +12+20°С,

в северных областях ночью ожидается от -1-10°С до -3-2°С, днем – от +1+6°С до +5+10°С,

на востоке страны ночные температуры повысятся от -12-22°С до -5-12°С, дневные – от -2°С +6°С до +1+8°С,

на юге страны основной фон ночью +2+7°С, днем повышение от +13+18°С до +18+23°С,

на юго-востоке страны основной фон -2°С +3°С, в горах -8-13°С, днем повышение от +10+15°С до +15+20°С.

"В ближайшие дни на погодные условия в Казахстане будут влиять два противоположных атмосферных процесса. Антициклон, охватывающий восточные, центральные и северо-восточные регионы, создаст там сухую и устойчивую погоду без осадков", – говорится в прогнозе.

В то же время, как отметили в Гидрометцентре, западные, северные и южные области окажутся под воздействием ложбины северо-западного циклона, что приведет к выпадению осадков (дождь и снег), усилению ветра и образованию гололедицы. В отдельных районах также ожидаются туманы, снижающие видимость.

"Ожидаемые осадки, туманы и гололедица могут осложнить дорожную обстановку, поэтому водителям рекомендуется соблюдать осторожность". РГП "Казгидромет"

Подробнее о том, какая погода ожидает казахстанцев в марте 2025 года, можете прочитать здесь.