Погода удивит казахстанцев: резкое потепление до +20°С, но со снегом

Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня – 17-19 марта 2026 года. Из него следует, что по стране прогнозируются дальнейшее повышение температуры и осадки, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, повышение температуры воздуха днем ожидается: на западе – до +10+15°С ,

, на юге – до +15+20°С ,

, на севере, востоке – до +3+8°С. "В ближайшие дни на большей части Казахстана прогнозируется дальнейший рост дневных температур воздуха. Однако погода останется неустойчивой на севере, в горных районах юга страны, где с прохождением атмосферных фронтов ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, усиление ветра". Пресс-служба РГП "Казгидромет" По республике, как добавили синоптики, прогнозируется туман. Материал по теме Сразу несколько опасных явлений: синоптики предупредили о погоде в Казахстане 16 марта Ранее синоптики сообщили, что в Астане, Алматы и Шымкенте ожидаются долгожданное потепление до +17°С, снег и туман. Подробнее о погоде на 16-18 марта 2026 года по трем крупнейшим мегаполисам страны можете узнать здесь.

