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Право

Инфоцыганам могут запретить обещать казахстанцам красивую жизнь

Экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, рост экономики, экономический рост, накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, инвестирование, инвестиции, капитал, отложения, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2025 14:03 Фото: pixabay
Заместитель председателя Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции Серик Кусаинов 14 марта 2025 года рассказал, как потребителей образовательных услуг защитят от инфоцыган, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, действующий Закон по защите прав потребителей не распространяется на обучающие услуги. В новом законе, который находится на рассмотрении в Мажилисе, охватят и эти услуги.

"Очень много сейчас наших граждан пользуются обучающими услугами, которые предлагают различные лица. Блогеры или я не знаю как их называют. Те лица, которые считают себя сведущими в этих вопросах. И в результате проведения таких сеансов обещают, что сразу жизнь улучшится. Они станут лучше жить, будут добиваться успеха и так далее. Но в реальности, конечно, этого не происходит в большинстве своем. И поступают на это жалобы", – сказал Серик Кусаинов.

Замглавы комитета пояснил, что этот момент учтен в законопроекте. Теперь услугодатель не вправе будет обещать потребителю, что после курсов дела пойдут в гору, все наладится и наступит белая полоса в жизни. Серик Кусаинов назвал эти приемы введением в заблуждение потребителя относительно качества предоставляемой услуги.

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, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2025 14:03
Как в Казахстане защитят владельцев новых автомобилей

Ранее депутат Мажилиса предложил на законодательном уровне бороться с инфоцыганами.

Бауыржан Муканов
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